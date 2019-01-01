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Лучшие мероприятия января в Опере /Пресс-служба

8 января, "Травиата" (Дж.Верди)

Праздничный марафон подхватывает одна из самых популярных в мире опер -"Травиата" Джузеппе Верди, написанная по мотивам романа Александра Дюма-сына "Дама с камелиями". Интересно, что ее премьера в 1853 году с треском провалилась. Для публики было непривычным, что герои выходили в современных на то время нарядах, а кроме того - пышнотелая певица как-то очень мало походила на умирающую от чахотки. Эти промахи учли, и сегодня "Травиата" занимаем первое место среди самых исполняемых опер в мире. А киевского зрителя ждет великолепный состав артистов. Партию Виолетты исполнит Ольга Фомичева, Альфреда -любимец публики Валентин Дытюк, Жоржа Жермона - еще одна звезда Национальной оперы Украины -Александр Мельничук, Флоры Бервуа - Анжелина Швачка.

К слову, тех зрителей, которые предпочитают балет, приглашаем 25 января на балетную постановку "Дама с камелиями" на тот же сюжет Александра Дюма в постановке Анико Рехвиашвили.

Лучшие мероприятия января в Опере /Пресс-служба

11 января (вечер) и 12 января (утро) "Сказка о царе Салтане" (Н. Римский-Корсаков)

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Одна из самых ярких постановок Национальной оперы Украины. Эти невероятные костюмы и сказочное сценической убранство обязательно нужно увидеть хотя бы раз. А еще семейным походом на "Сказку о царе Салтане" можно начинать приучать малышей к высокому искусству -им точно не будет скучно. Но спектакль и прекрасная музыка порадуют не только юное поколение, но и старших зрителей. Ведь не смотря на сказочный сюжет Пушкина, на самом деле Римский-Корсаков писал свою оперу для взрослой публики.

Лучшие мероприятия января в Опере /Пресс-служба

15 января, "Иоланта" (П. Чайковский)

Еще одна сказочная опера, трогательная задушевность которой сделала ее одним из самых гармоничных и светлых произведений Чайковского. В ее музыке воплощена жизнеутверждающая вера в победу светлого начала, в душевные силы человека, стремящегося к правде и добру. А для киевской публики это также возможность еще раз за этот месяц услышать великолепный тенор Валентина Дытюка в прекрасной творческой компании -партию короля Рене исполнит Сергей Магера, а мавританского врача -Тарас Штонда. Не пропустите возможность послушать такие прекрасные голоса!

Лучшие мероприятия января в Опере /Пресс-служба

17 января, "Кармен" (Ж.Бизе)

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Есть версия, будто причиной смерти Бизе в возрасте 37 лет послужила душевная травма, которую он получил из-за провала оперы "Кармен" на премьере. Но в это как-то слабо верится, учитывая, что арии из нее слышали хоть раз даже люди, вообще не интересующиеся оперой. В наше время "Кармен" входит в репертуар всех оперных трупп и исполняется на всех языках, в том числе и по-японски. А Национальная опера Украина подготовила зрителям сюрприз -в рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире" партию Кармен исполнит солистка Венской оперы Зоряна Кушплер.

Лучшие мероприятия января в Опере /Пресс-служба

18 января (утро и вечер), "Снежная Королева" (П.Чайковский, А. Лядов, А.Рубинштейн, Э.Григ, Ж. Массне)

Сказочный марафон Национальной оперы Украины продолжает "Снежная Королева". Идея создания балета, хореография и постановка принадлежат народной артистке Украины Анико Рехвиашвили. Музыкальную концепцию на основе произведений Петра Чайковского, Анатолия Лядова, Антона Рубинштейна, Эдварда Грига и Жюля Массне создали народный артист Украины, дирижер-постановщик Алексей Баклан и Анико Рехвиашвили. Спектакль ориентирован как на взрослого зрителя, так и на семейный поход в театр. Кроме того, "Снежная королева" - один из самых массовых балетов театра, ведь на сцене действует до ста персонажей.

Лучшие мероприятия января в Опере /Пресс-служба

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