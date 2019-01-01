ТОП-5 замечательных предновогодних сериалов

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Сериалы для предпраздничного безделья /Flickr

Перед Новым годом и Рождеством отличное настроение могут подарить не только фильмы, но и хорошие сериалы, которые согреют зимним вечером. Не все они про праздники, но в них есть великолепная и уютная атмосфера, дух и нечто особенное, что отлично сочетается с вечерами, когда можно отдохнуть от суеты и всех дел, и насладиться предпраздничным бездельем.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 замечательных сериалов предновогодних сериалов.

Лемони Сникет: 33 несчастья (2017 - 2019)

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Вайолет, Клаус и Солнышко - трое детей, оставшиеся сиротами после большого пожара. Теперь они отданы на попечение своему родственнику графу Олафу, для которого важно лишь одно - их наследство. Поэтому он всеми силами пытается убить их, создавая для них настоящие злоключения.

Рождественская песнь (2019)

Этот мини-сериал, вышедший совсем недавно, можно посмотреть залпом, ведь состоит он всего из трех эпизодов. Эту историю о скряге по имени Скрудж, ненавидящем Рождество, знают многие, но здесь она масштабнее, а кроме этого в главных ролях множество популярных актеров.

Удивительная миссис Мейзел (2017 - наше время)

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Один из главных сериалов современности, к огромному сожалению, многие не видели. Но наверстать упущенное есть возможность именно в праздничные выходные, ведь вы точно не пожалеете. В центре сюжета - домохозяйка из 50-ых, которая вопреки сексизму и неверию остальных становится настоящей звездой стендапа.

Как я встретил вашу маму (2005 - 2014)

Этот большой шикарный комедийный сериал наполнен просто огромным количеством праздников, а его сезоны смотрятся на одном дыхании. Здесь также множество эпизодов, посвященных Новому году или Рождеству. Например, в одиннадцатой серии второго сезона герои попадают в приключение по спасению праздника. И будьте уверены, что этот ситком зарядит вас позитивом!

Очень странные дела (2016 - наше время)

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Третий сезон этого нашумевшего фантастического сериала вышел в 2019-ом году, и хоть события развиваются летом, но своей атмосферой, сказочностью, насыщенностью невероятными событиями Странные дела как нельзя лучше подойдут в зимние вечера.

Ранее мы писали о пяти фильмах, которые зарядят праздничным настроением