ТОП-5 замечательных и уютных фильмов на Рождество

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Фильмы на Рождество /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net поздравляет всех читателей с большим праздником католического Рождества. И в честь этого мы собрали ТОП-5 замечательных фильмов, которые создадут уютную и праздничную атмосферу, подарят хорошее настроение и просто позволят с удовольствием провести время.

Четыре Рождества (2008)

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Брэд и Кэйт уже несколько рождественских праздников подряд проводят в теплых странах, однако на этот раз их рейсы отменили, а значит, что нужно наведаться в гости к родителям. Но проблема в том, что и у нее, и у нее отцы и матери в разводе, а значит, нужно навестить аж четыре семьи… в один день!

Клаус (2019)

Потрясающий и трогательный анимационный фильм от Netflix о владельце почтовой империи, который решил перевоспитать ленивого сына, отправив его на север, чтобы тот обработал минимум 6000 писем за год. Парень убежден, что это просто невозможно, но однажды он встречает загадочного соседа по имени Клаус, который умеет создавать игрушки для взрослых и детей. И благодаря этому знакомству у него в голове появляется рождественский план.

Рождественские хроники (2018)

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Прямо в сочельник брат и сестра задумывают не просто ждать подарков от Санты в грядущую ночь, но и снять на видео его появление. Вот только такая проделка приводит к самым неожиданным последствиям, ведь в итоге они попадают в невероятное приключение, цель которого - спасти праздник.

Санта Клаус (1994)

Знаменитая, теплая и уютная семейная картина о продавце игрушек, который совершенно случайно столкнул одного старика с крыши своего дома. И оказалось, что это был самый настоящий Санта. Только вот теперь он не может выполнять свои обязанности, поэтому его пост занимает главный герой, который постепенно пропитывается не только духом Рождества, но и внешне начинает походить на Клауса.

Реальная любовь (2003)

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Ну и куда в такой светлый праздник без нежных и не менее светлых чувств, которые испытывают друг к другу люди по всей планете. Эта лента рассказывает несколько потрясающих историй о любви, которые происходят прямо в Рождество.

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