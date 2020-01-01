ТОП-5 фильмов о запретной любви, которые тронут за живое

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Кино о запретной любви /Flickr

Любовь и отношения - это далеко не всегда простые и безоблачные вещи. Иногда людям приходится делать сложный выбор, идти вразрез правилам и общепринятым нормам, а также преодолевать многие преграды. И ТОП-5 таких фильмов редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в этой подборке.

Королевство полной луны (2012)

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Сэм - осиротевший бойскаут, который не может найти общий язык со сверстниками. Сьюзи - замкнутая и живущая в своих мирах девочка. Они влюбляются друг в друга и сбегают из-под присмотра взрослых. И их начинают упорно искать.

Глубокое синее море (2011)

В послевоенной Великобритании живет Хестер - женщина, которая вышла замуж за известного и влиятельного судью. Но однажды в гольф-клубе она повстречала бывшего пилота. Между ними закрутился роман, который стал разрушать семейную жизнь Хестер и вызвал массу осуждений со стороны ее окружения.

Этот неловкий момент (2015)

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Двое лучших друзей, которым уже за сорок, отправляются на отдых, где проводят время на солнечных пляжах. В одного из них влюбляется 18-летняя девушка, и он отвечает ей взаимностью. Вот только есть один нюанс - она является дочерью второго.

Жизнь Адель (2013)

Главная героиня - 17-летняя девушка, которая завела отношения с парнем. Однажды она увидела на улице загадочную синеволосую девушку, которая стала являться ей во снах. И она поняла, что ее тянет к этой незнакомке.

Потерянный рай (2014)

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Молодой серфингист по имени Ник приехал в Колумбию, чтобы погостить у своего брата. Там он по уши влюбился в местную девушку Марию, с которой у него начался роман. И все бы ничего до тех пор, пока она не знакомит его со своим дядей - наркобароном Пабло Эскобаром.

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