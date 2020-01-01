ТОП-5 мощных фильмов про семью, которые не оставят равнодушным никого

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Драматическое кино о семьях /Flickr

Кино о семейных делах может быть, как веселым, комедийным и отдыхающим, так и серьезным, заставляющим задуматься и освещающим проблемы. Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 сильных фильмов о семьях, которые не оставят равнодушным никого.

Август (2013)

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Большое семейство Уэстонов съезжается в отчий дом. И за одним столом все они начинают выяснять отношения, обвиняют друг друга в разных пороках и сломанных судьбах, а также просто ссорятся. Все дело в том, что за идеальным фасадом всегда скрывалось множество скелетов в шкафу.

Манчестер у моря (2016)

Ли - погруженный в себя мужчина, который работает слесарем. Однажды он узнает, что его родной брат скончался, а сам он теперь станет опекуном его шестнадцатилетнего сына. Но это будет непросто, ведь Ли все никак не может отпустить трагедию, произошедшую в прошлом.

Убийство священного оленя (2017)

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Драматический триллер о семье успешного кардиохирурга Стивена, которая живет обычной спокойной жизнью. Но вскоре о себе дает знать прошлое, а масла в огонь добавляет то, что у одного из его сыновей внезапно отказывают ноги.

Что-то не так с Кевином (2010)

Ева - женщина, которая отложила на второй план все свои жизненные цели и амбиции, полностью посвятив себя воспитанию сына Кевина. Но еще с его малых лет отношения между ними на ладились, а с годами все только усугублялось. И Еву начинает мучать чувство вины за то, каким вырос ее ребенок.

Стертая личность (2018)

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В центре сюжета - сын баптистского пастора из американской глубинки, который однажды понимает, что является гомосексуалистом. Родители решают отправить его на исправительную терапию, однако парень, попавший в настоящий ужас, осознает, что проблема не в нем, а в отсутствии взаимопонимания.

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