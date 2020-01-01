ТОП-5 фильмов, которые держат в напряжении до последнего кадра

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Кино, которое держит в напряжении /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти захватывающий фильмов. Они увлекают с первых минут и держат в напряжении до последнего кадра, не давая оторваться от экрана.

Стрингер (2013)

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Ищущий работу Луи Блум однажды натыкается на любительскую съемочную группу, которая снимает автокатастрофу. Выясняется, что он тоже может делать такие видео и продавать их телеканалам. Вот только Луи готов зайти слишком далеко ради собственной выгоды.

Оно (2017)

Отличный хоррор, основанный на одноименном романе Стивена Кинга, рассказывает о компании подростков. Им предстоит столкнуться не только с местными хулиганами, но кое с чем пострашнее. Все дело в том, что раз в 27 лет в их местность приходит ужасный клоун Пеннивайз.

Под покровом ночи (2016)

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Сьюзен - женщина, у которой прекрасная семья и отличная работа. Однажды она получает посылку от бывшего супруга, который прислал ей свой новый роман. Он просит ее прочесть его, а после встретиться с ним. И на его страницах раскрыто ее прошлое, которая Сьюзен тщательно скрывала.

Неизвестный (2011)

Пробудившийся от комы мужчина узнает, что кто-то полностью украл его личность. Теперь даже его жена не верит ему. И тогда при помощи одной незнакомой таксистки он должен доказать, что является тем, кем он есть на самом деле.

Служанка (2016)

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Южнокорейский триллер о мошеннике, который предлагает подзаработать одной бедной девушке. Он собирается соблазнить состоятельную японку, а потом с помощью хитроумного плана отобрать ее богатства. Его помощница должна устроится к ней работу служанкой. Вот только все начинает идти не по плану.

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