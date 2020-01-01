Переключиться на мобильную версию

ТОП-5 отличных фильмов, которые заставят пораскинуть мозгами

Кино, которое заставляет думать
Поделись

Фильмы, которые заставят пораскинуть мозгами
Фильмы, которые заставят пораскинуть мозгами
/Flickr

Умное кино способно напрягать мозги зрителя, заставлять мыслить и тщательно разбираться в происходящем на экране, впоследствии все это обдумывая. И именно ТОП-5 таких фильмов редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в этой подборке.

  1. Укрытие (2011)

Читай также: ТОП-5 потрясающе красивых фильмов

Главный герой - мужчина, которого мучают апокалиптические видения. И ему нужно понять одну важную вещь: от чего защищать свою семью - от приближающегося начала конца или же от себя самого?

  1. Красные огни (2011)

Маргарет Мэтисон и Том Бакли занимаются вместе разоблачением шарлатанов. Они изучают паранормальное и однажды сталкиваются с одним из своих давних противников - экстрасенсом Сильвестром. Тот снова возвращается на публику, но люди не забыли, что незадолго до его прежнего ухода загадочно скончался один из его критиков.

  1. Мы (2019)

Читай также: ТОП-5 захватывающих фильмов с открытым финалом

Хоррор-триллер Джордана Пила о женщине, которая в детстве пережила травмирующее событие в зеркальном лабиринте. И вот уже, будучи взрослой, вместе со своей семьей она приехала в родительский дом, расположенный рядом с тем местом. Она начинает переживать, а вокруг них стали появляться устрашающие люди в красных комбинезонах.

  1. Двойник (2013)

Живущий серой жизнью Саймон постоянно остается незамеченным. Но однажды на его работе появляется Джеймс, который внешне - точная его копия. Он уверенный и харизматичный, а со временем постепенно начинает забирать жизнь парня.

  1. Патруль времени (2013)

Читай также: ТОП-5 многогранных фильмов, которые впечатляют

В будущем с помощью новейших технологий человечество может возвращаться в прошлое, чтобы исправлять ошибки. Именно так научились предотвращать преступность еще до ее реализации. Но одному полицейскому времени придется столкнуться с такой угрозой, которая ему не по зубам.

Ранее мы писали о пяти сильных философских фильмах

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Afisha.bigmir.net
Поделись
Теги
Умное кино заставляют думать пораскинуть мозгами Укрытие Красные огни Мы Двойник Патруль времени Что посмотреть Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь