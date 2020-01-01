ТОП-5 отличных фильмов, которые заставят пораскинуть мозгами

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Фильмы, которые заставят пораскинуть мозгами /Flickr

Умное кино способно напрягать мозги зрителя, заставлять мыслить и тщательно разбираться в происходящем на экране, впоследствии все это обдумывая. И именно ТОП-5 таких фильмов редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в этой подборке.

Укрытие (2011)

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Главный герой - мужчина, которого мучают апокалиптические видения. И ему нужно понять одну важную вещь: от чего защищать свою семью - от приближающегося начала конца или же от себя самого?

Красные огни (2011)

Маргарет Мэтисон и Том Бакли занимаются вместе разоблачением шарлатанов. Они изучают паранормальное и однажды сталкиваются с одним из своих давних противников - экстрасенсом Сильвестром. Тот снова возвращается на публику, но люди не забыли, что незадолго до его прежнего ухода загадочно скончался один из его критиков.

Мы (2019)

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Хоррор-триллер Джордана Пила о женщине, которая в детстве пережила травмирующее событие в зеркальном лабиринте. И вот уже, будучи взрослой, вместе со своей семьей она приехала в родительский дом, расположенный рядом с тем местом. Она начинает переживать, а вокруг них стали появляться устрашающие люди в красных комбинезонах.

Двойник (2013)

Живущий серой жизнью Саймон постоянно остается незамеченным. Но однажды на его работе появляется Джеймс, который внешне - точная его копия. Он уверенный и харизматичный, а со временем постепенно начинает забирать жизнь парня.

Патруль времени (2013)

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В будущем с помощью новейших технологий человечество может возвращаться в прошлое, чтобы исправлять ошибки. Именно так научились предотвращать преступность еще до ее реализации. Но одному полицейскому времени придется столкнуться с такой угрозой, которая ему не по зубам.

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