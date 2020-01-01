ТОП-5 захватывающих фильмов с открытым финалом

Поделись







Кино с открытым финалом /Flickr

Героев в кино может ждать счастливый финал, может ждать горький и грустный, а может и вовсе незавершенный. Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 отличных фильмов с открытым финалом, которые оставляют зрителям большое пространство для размышлений.

Лобстер (2015)

Читай также: ТОП-5 фильмов со скрытым смыслом

Лента, события которой разворачиваются в будущем, где одинокие люди оказываются вне закона. Их арестовывают и направляют в специальный приют, где они должны за отведенный срок найти себе половинку. В противном случае их превращают в животных и отправляют в лес.

Исчезнувшая (2014)

В пятую годовщину супружеской жизни жена внезапно исчезает, оставив за собой цепочку следов и подсказок. Они могут пролить свет на ее судьбу, вот только чем дальше все заходит, тем больше все усугубляется. Включая терзания мужа.

Начало (2010)

Читай также: ТОП-5 многогранных фильмов, которые впечатляют

Уже ставшая культовой картина Кристофера Нолана рассказывает о группе людей, которые крадут ценную информацию, проникая в человеческие сны. Однажды у их лидера появляется возможность искупить свои ошибки, а также они берутся за задание, в ходе которого должны уже не украсть идею, а внедрить ее.

Враг (2013)

Главный герой - парень, который однажды берет в видеопрокате фильм по совету коллеги. Посмотрев его, он с ужасом обнаруживает, что один из актеров слишком похож на него самого. Тогда он начинает его поиски, которые становятся началом круговорота странных событий.

Зодиак (2007)

Читай также: ТОП-5 фильмов с хитросплетениями, которые подходят не для всех

Этот фильм рассказывает реальную историю о поисках серийного убийцы, который в течение десяти лет держал в страхе весь Сан-Франциско. Он то исчезал, то снова появлялся, общаясь с людьми через журналистов. Многие думали, что орудовал его подражатель, вот только почерк преступлений и его письма давали понять, что это один и тот же человек.

Ранее мы писали о пяти умных фильмах, которые стоит посмотреть