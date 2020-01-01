ТОП-5 классных фильмов о том, как начать новую жизнь

Подборка лент о том, как начать все с чистого листа

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Кино о том, как начать новую жизнь /Flickr

Многим из нас временами хочется начать новую жизнь, написать все с чистого листа, отпустив свою прошлое. Задуматься об этом никогда не поздно, а еще можно вдохновиться героями фильмов, у которых получилось прийти к переменам.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов о том, как начать новую жизнь.

Второй шанс (2014)

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Главный герой - знаменитый музыкант Дэнни Колинз, который когда-то был настоящей звездой, а теперь же почивает на лаврах своей славы. И в один прекрасный день его жизнь резко меняется после того, как он нашел письмо от Джона Леннона, адресованное ему много лет назад.

Голограмма для короля (2016)

Жизнь Алана Клейя начинает катиться вниз, когда рушится его бизнес и брак. Он решает отправиться в Саудовскую Аравию, чтобы презентовать новый технологический проект. И время, проведенное в ожидании короля, ему пойдет на пользу, ведь он взглянет на мир с другой стороны.

Всегда говори ДА (2008)

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Отличный фильм с Джимом Керри о человеке, который всегда всем и во всем отказывал. Но в один прекрасный день он попал на необычную конференцию, где заключил соглашение о том, что теперь постоянно будет отвечать людям лишь согласием.

Невероятная жизнь Уолтера Митти (2013)

Уолтер Митти работает в журнале, отвечая за иллюстрации. Он давно погряз в рутине и частенько уходит в себя, представляя, как он совершает грандиозные поступки и попадает в приключения. И внезапно он узнает, что для выпуска не хватает одного кадра, за которым ему придется отправиться в долгое путешествие, дабы найти фотографа.

Вторая жизнь Уве (2015)

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Пожилой ворчун Уве то и дело достает соседей по всяким мелочам, к которым ему нравится придираться. Когда-то и сам он был жизнерадостным, но теперь все для него утратило смысл. И вдруг, решившись на самоубийство, он обнаруживает в окне то, что заставило его выйти из дома снова. Но в этот раз такой поворот был для него судьбоносным.

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