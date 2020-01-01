ТОП-5 классных фильмов о том, как начать новую жизнь
Многим из нас временами хочется начать новую жизнь, написать все с чистого листа, отпустив свою прошлое. Задуматься об этом никогда не поздно, а еще можно вдохновиться героями фильмов, у которых получилось прийти к переменам.
Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов о том, как начать новую жизнь.
- Второй шанс (2014)
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Главный герой - знаменитый музыкант Дэнни Колинз, который когда-то был настоящей звездой, а теперь же почивает на лаврах своей славы. И в один прекрасный день его жизнь резко меняется после того, как он нашел письмо от Джона Леннона, адресованное ему много лет назад.
- Голограмма для короля (2016)
Жизнь Алана Клейя начинает катиться вниз, когда рушится его бизнес и брак. Он решает отправиться в Саудовскую Аравию, чтобы презентовать новый технологический проект. И время, проведенное в ожидании короля, ему пойдет на пользу, ведь он взглянет на мир с другой стороны.
- Всегда говори ДА (2008)
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Отличный фильм с Джимом Керри о человеке, который всегда всем и во всем отказывал. Но в один прекрасный день он попал на необычную конференцию, где заключил соглашение о том, что теперь постоянно будет отвечать людям лишь согласием.
- Невероятная жизнь Уолтера Митти (2013)
Уолтер Митти работает в журнале, отвечая за иллюстрации. Он давно погряз в рутине и частенько уходит в себя, представляя, как он совершает грандиозные поступки и попадает в приключения. И внезапно он узнает, что для выпуска не хватает одного кадра, за которым ему придется отправиться в долгое путешествие, дабы найти фотографа.
- Вторая жизнь Уве (2015)
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Пожилой ворчун Уве то и дело достает соседей по всяким мелочам, к которым ему нравится придираться. Когда-то и сам он был жизнерадостным, но теперь все для него утратило смысл. И вдруг, решившись на самоубийство, он обнаруживает в окне то, что заставило его выйти из дома снова. Но в этот раз такой поворот был для него судьбоносным.
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