ТОП-5 захватывающих сериалов-триллеров

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Сериалы-триллеры /flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти отличных сериалов в жанре триллер. Они способны захватывать дух, впечатляют особой мрачной атмосферой и не отпускают до последних эпизодов.

Лютер (2010 - 2019)

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Потрясающий сериал о детективе Джоне Лютере, который крайне успешен в своем ремесле. Но все его методы нестандартны, однако именно они помогают ему раскрывать сложные дела и ловить опасных преступников.

Ганнибал (2013 - 2015)

Главный герой - профайлер в ФБР, который пытается поймать серийного убийцу, пытаясь проникнуться его чувствами. Но ум преступника слишком сложен, поэтому ему приходится обратиться за помощью к ведущему психиатру доктору Лектеру, который хранит множество скелетов в шкафу.

Охотник за разумом (2017 - 2019)

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Действие этого сериала разворачивается в 1979-ом году. В центре сюжета - двое агентов ФБР, которые опрашивают самых жестоких серийных убийц, находящихся в заключении. И этого помогает им понимать мышление еще не пойманных злодеев.

Мистер Мерседес (2017 - наше время)

Фантастический триллер об отставном копе, который возвращается к работе, ведь ему не дает покоя тот факт, что он не раскрыл жестокое массовое убийство. А Брэди Хартфилд не может забыть то чувство, когда врезается в толпу невинных людей. И он готовится совершить новое преступление.

Ты (2018 - наше время)

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Менеджер книжного магазина влюбляется в одну начинающую писательницу. Из-за своих чувств он готов пойти на многое, поэтому и узнает о ней все, что только может узнать. Он по-тихому подбирается к ней, устраняя на своем пути любые препятствия.

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