ТОП-5 шикарных сериалов со звездами кино

Поделись







Сериалы с кинозвездами /Flickr

Сериалы в наше время становятся все качественнее, постоянно повышая планку. И, если раньше некоторые звезды начинали с них карьеру, то сейчас они чаще чередуют съемки в многосерийных проектах с работой в большом кино. И редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти таких шоу, которые стоит посмотреть.

Новый Папа (2019 - 2020)

Читай также: ТОП-5 шикарных сериалов об исторических событиях

Продолжение нашумевшего хита о молодом Папе Римском Ленни Белардо, которого сыграл актер Джуд Лоу. На этот раз история расскажет о новом понтифике, поэтому экранную пару ему составит оскаровский номинант Джон Малкович.

Защищая Джейкоба (мини-сериал) (2020)

После серии фильмов из киновселенной Marvel и нескольких побочных проектов Крис Эванс попытал себя в сериале. Вместе с ним главные роли исполнили Мишель Докери и Джейден Мартелл. А сам сюжет рассказывает о помощнике окружного прокурора, сына которого пытаются обвинить в убийстве одноклассника.

Большая маленькая ложь (2017 - 2019)

Читай также: ТОП-5 коротких детективных сериалов

Сильный двухсезонный сериал о женщинах, живущих в небольшом городке возле моря. У всех них есть свои проблемы, тайны и пороки, но их жизни соприкоснуться, постепенно дойдя до пика истории. Актерский ансамбль радует не меньше, чем сюжет, ведь здесь собрались Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Лора Дерн, Зои Кравиц, Александр Скарсгаард и Адам Скотт. А со второго сезона компанию им составила непревзойденная Мерил Стрип.

Мир Дикого Запада (2016 - наше время)

Еще один научно-фантастический хит от HBO, действие которого разворачивается в футуристическом парке развлечений. Он населен андроидами, с которыми посетители могут делать все, что угодно. И в этом повествовании о возможном (хоть и совсем не радужном) будущем можно увидеть Энтони Хопкинса, Джеффри Райта, Аарона Пола, Джеймса Марсдена, Люка Хемсворта, Тессу Томпсон и других.

Карточный домик (2013 - 2018)

Читай также: ТОП-5 сериалов, которые заставляют задуматься о будущем

Последний большой проект с Кевином Спейси, который выбыл из последнего сезона из-за скандала с сексуальными домогательствами. Он сыграл конгрессмена от Демократической партии, который намерен стать президентом США. И ради этой цели вместе со своей женой он готов пойти на многое.

Ранее мы писали о пяти новых сериалах от Showtime, которые вы могли пропустить