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ТОП-5 шикарных сериалов со звездами кино

Отличные сериалы, в которых главные роли сыграли звезды мирового кинематографа
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Сериалы с кинозвездами
Сериалы с кинозвездами
/Flickr

Сериалы в наше время становятся все качественнее, постоянно повышая планку. И, если раньше некоторые звезды начинали с них карьеру, то сейчас они чаще чередуют съемки в многосерийных проектах с работой в большом кино. И редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти таких шоу, которые стоит посмотреть.

  1. Новый Папа (2019 - 2020)

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Продолжение нашумевшего хита о молодом Папе Римском Ленни Белардо, которого сыграл актер Джуд Лоу. На этот раз история расскажет о новом понтифике, поэтому экранную пару ему составит оскаровский номинант Джон Малкович.

  1. Защищая Джейкоба (мини-сериал) (2020)

После серии фильмов из киновселенной Marvel и нескольких побочных проектов Крис Эванс попытал себя в сериале. Вместе с ним главные роли исполнили Мишель Докери и Джейден Мартелл. А сам сюжет рассказывает о помощнике окружного прокурора, сына которого пытаются обвинить в убийстве одноклассника.

  1. Большая маленькая ложь (2017 - 2019)

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Сильный двухсезонный сериал о женщинах, живущих в небольшом городке возле моря. У всех них есть свои проблемы, тайны и пороки, но их жизни соприкоснуться, постепенно дойдя до пика истории. Актерский ансамбль радует не меньше, чем сюжет, ведь здесь собрались Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Лора Дерн, Зои Кравиц, Александр Скарсгаард и Адам Скотт. А со второго сезона компанию им составила непревзойденная Мерил Стрип.

  1. Мир Дикого Запада (2016 - наше время)

Еще один научно-фантастический хит от HBO, действие которого разворачивается в футуристическом парке развлечений. Он населен андроидами, с которыми посетители могут делать все, что угодно. И в этом повествовании о возможном (хоть и совсем не радужном) будущем можно увидеть Энтони Хопкинса, Джеффри Райта, Аарона Пола, Джеймса Марсдена, Люка Хемсворта, Тессу Томпсон и других.

  1. Карточный домик (2013 - 2018)

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Последний большой проект с Кевином Спейси, который выбыл из последнего сезона из-за скандала с сексуальными домогательствами. Он сыграл конгрессмена от Демократической партии, который намерен стать президентом США. И ради этой цели вместе со своей женой он готов пойти на многое.

Ранее мы писали о пяти новых сериалах от Showtime, которые вы могли пропустить

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Источник: Afisha.bigmir.net
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