ТОП-5 новых сериалов от Showtime, которые вы могли пропустить

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Свежие сериалы от Showtime /Flickr

Американский телеканал Showtime уже несколько десятков лет выпускает различные шоу, которые любят миллионы зрителей. Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти отличных сериалов Showtime, которые вышли за последние два года, и которые достойны внимания.

Работа над собой (2019 - наше время)

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Эбби - 45-летняя лесбиянка, постоянно разочаровывающаяся в своей жизни. Но однажды у нее внезапно появляются новые отношения, которые помогают ей не только почувствовать счастье, но и измениться как личности.

Самый громкий голос (мини-сериал) (2019)

Отличный биографический сериал об основателе Роджере Эйлсе. Здесь показано закулисье его работы в разные важные периоды с 1996 года и до 2016, когда одна из ведущих рассказала всему миру правду о сексуальных домогательствах с его стороны.

Город на холме (2019)

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Бостон, 1950-ые. Город погряз в преступности и коррупции, но однажды его окружным прокурором становится чернокожий мужчина из Бруклина. Он намерен все изменить, но для этого вынужден заключить союз с ветераном ФБР, который тоже не совсем чист. Но это поможет им поменять систему уголовного правосудия.

Побег из тюрьмы Даннемора (мини-сериал) (2018)

Основанный на реальных событиях сериал рассказывает о случившемся в 2015 году. Женщина Джойс Митчелл, работающая в тюрьме Даннемора вместе со своим мужем, заводит отношения на стороне с двумя заключенными. Она узнает, что они построили план побега, поэтому и помогла им его осуществить.

Черный понедельник (2019 - наше время)

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19 октября 1987 года произошел так называемый Черный Понедельник - день, когда крупно обрушился фондовый рынок в Уолл-Стрит. Но не для всех это стало трагедией, ведь группа непрофессиональных финансистов разгадала, как на этом заработать, в разы улучшив свои жизни.

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