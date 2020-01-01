ТОП-5 отличных сериалов, наполненных магией и волшебством

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Сериалы о магии и волшебстве /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти отличных и зрелищных фантастических сериалов, которые заслуживают внимания. Они наполнены магией и волшебством, а также атмосферой, погружающей в происходящее.

Открытие ведьм (2018 - наше время)

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В центре сюжета - историк Диана Бишоп, изучающая старинные рукописи. Однажды она находит древний магический манускрипт, и в это же время встречает генетика Мэттью Клэрмонта. У них завязываются отношения, но примечательно то, что она - потомственная ведьма, а он - вампир.

Леденящие душу приключения Сабрины (2018 - наше время)

Фэнтезийная драма о юной школьнице Сабрине, которая пытается разорваться между своими двумя натурами. С одной стороны - она обычная смертная с обычными заботами, а с другой - ведьма с уникальными дарами. Но в ее жизнь врываются злые силы, которые угрожают ей и людям, окружающим ее. И Сабрине нужно противостоять им, используя свои способности и остроту ума.

Ведьмак (2019 - наше время)

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Хит от стрим-сервиса Netflix, основанный на серии одноименных романов Анджея Сапковского. Главный герой - ведьмак Геральт из Ривии, убивающий монстров и чудовищ. Судьба необычным образом сведет его с колдуньей Йеннифер и наследницей королевства Цири, сбежавшей после захвата ее страны Нильфгаардцами.

Волшебники (2015 - 2020)

Главные герои - молодые люди, живущие в современном Нью-Йорке. В этом городе они изучают магию и однажды находят некий волшебный мир, про который слышали когда-то в детстве. И сказка становится реальностью, вот только очень опасной.

Темные начала (2019 - наше время)

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Осиротевшая девочка Лира живет в параллельном мире, где наука тесно переплетена с теологией и магией. У каждого человека есть существо, тесно связанное с ним. И Лира отправляется на помощь похищенного друга, но попадает в паутину заговора и опасностей. По пути у нее появляются союзники, вместе с которыми нужно не только решить все загадки, но и найти ответы на вопросы о ее прошлом.

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