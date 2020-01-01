Переключиться на мобильную версию

ТОП-5 сериалов-боевиков, которые смотрятся на одном дыхании

Сериалы в жанре боевик
Поделись

Сериалы-боевики
Сериалы-боевики
/Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти классных сериалов в жанре боевик. Они захватывают сюжетом, зрелищностью и визуальном рядом, а также отлично скрасят досуг, ведь их можно смотреть на одном дыхании.

  1. Банши (2013 - 2016)

Читай также: ТОП-5 сериалов с отличным сюжетом

Главный герой - вор, отсидевший в тюрьме, который поехал в небольшой городок Банши и получил там обманом звание шерифа. Но в городе внезапно начинается серия убийств, а за ним открывают охоту гангстеры.

  1. Королевство (2019 - наше время)

Сериал от о послевоенном Чосоне, в котором из-за болезни умирает правитель, но вскоре возвращается в виде нежити. Его сын покидает дворец и встречается с лекарем, узнавая, что в одной сельской больнице хранится множество спрятанных трупов. И тогда он решает выяснить, что за всем этим стоит.

  1. Джек Райан (2018 - наше время)

Читай также: ТОП-5 классных сериалов про шпионов

Джек Райан - аналитик ЦРУ, который узнает о нескольких подозрительных банковских переводах. Он намеревается начать свое расследование, но попадает в смертельную игру в кошки-мышки с лидером террористов, готовящим атаку на США.

  1. Человек будущего (2017 - наше время)

Фантастический боевик об обычном уборщике, который все свободное время проводит в игре . И однажды персонажи посещают его в реальной жизни, заявляя, что они прибыли из будущего, а он - их единственная надежда на спасение.

  1. Полиция Чикаго (2014 - наше время)

Читай также: ТОП-5 стильных сериалов

Отличный сериал о полицейском департаменте города Чикаго. В центре сюжета - группа копов, находящихся на разных уровнях власти. И они сталкиваются с самыми разными делами, раскрытие которых далеко не всегда оказывается простым.

Ранее мы писали о пяти шикарных сериалах со звездами кино

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Afisha.bigmir.net
Поделись
Теги
Сериал сериалы сериалы боевики боевик Джей Райан Королевство Полиция Чикаго Банши Человек будущего Что посмотреть Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь