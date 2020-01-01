ТОП-5 сериалов-боевиков, которые смотрятся на одном дыхании

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Сериалы-боевики /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти классных сериалов в жанре боевик. Они захватывают сюжетом, зрелищностью и визуальном рядом, а также отлично скрасят досуг, ведь их можно смотреть на одном дыхании.

Банши (2013 - 2016)

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Главный герой - вор, отсидевший в тюрьме, который поехал в небольшой городок Банши и получил там обманом звание шерифа. Но в городе внезапно начинается серия убийств, а за ним открывают охоту гангстеры.

Королевство (2019 - наше время)

Сериал от о послевоенном Чосоне, в котором из-за болезни умирает правитель, но вскоре возвращается в виде нежити. Его сын покидает дворец и встречается с лекарем, узнавая, что в одной сельской больнице хранится множество спрятанных трупов. И тогда он решает выяснить, что за всем этим стоит.

Джек Райан (2018 - наше время)

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Джек Райан - аналитик ЦРУ, который узнает о нескольких подозрительных банковских переводах. Он намеревается начать свое расследование, но попадает в смертельную игру в кошки-мышки с лидером террористов, готовящим атаку на США.

Человек будущего (2017 - наше время)

Фантастический боевик об обычном уборщике, который все свободное время проводит в игре . И однажды персонажи посещают его в реальной жизни, заявляя, что они прибыли из будущего, а он - их единственная надежда на спасение.

Полиция Чикаго (2014 - наше время)

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Отличный сериал о полицейском департаменте города Чикаго. В центре сюжета - группа копов, находящихся на разных уровнях власти. И они сталкиваются с самыми разными делами, раскрытие которых далеко не всегда оказывается простым.

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