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Скандинавские сериалы /Flickr

Когда хочется отвлечься от всех популярных сериалов, на помощь приходят шоу, снятые в скандинавских странах. Они наполнены безупречным стилем, особой и мрачной атмосферой, красотами природы и мощными сюжетами, захватывающими с головой.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 скандинавских сериалов, которые заслуживают внимания.

Что спрятано в снегу (мини-сериал) (2018)

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Криминальный триллер, в центре сюжета которого находится один опытный полицейский, который снова собирают команду. Их цель - раскрыть несколько преступлений. Но однажды некий загадочный убийца сообщает, что один шведский преступник, которого уже арестовали, на самом деле невиновен.

Вистинг (2019)

Главный герой - следователь Уильям Вистинг, который постоянно расследует сложнейшие преступления. Но теперь главным делом в его карьере становится поиск серийного убийцы, скрывающегося в небольшом норвежском городке. И на помощь он берет агента ФБР Мэгги Гриффин из США.

Полярный круг (2018 - наше время)

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Финская полицейская обнаруживает в заброшенном доме изнасилованную и измученную женщину. Оказывается, она не единственная жертва преступника, охотящегося на проституток. И это дело набирает оборотов, когда в теле жертвы обнаруживают загадочный вирус.

Мост (2011 - 2018)

Детективный сериал, действие которого разворачивается на середине Эресуннского моста, связывающего Данию и Швецию. Внезапно там отключается электроэнергия, после чего обнаруживают тело женщины, ноги которой обращены к Дании, а голова - к Швеции. И местные власти пытаются выяснить, чье подразделение должно браться за раскрытие преступления.

Ребекка Мартинсон (2017 - наше время)

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Адвокатесса респектабельной юридической фирмы Ребекка Мартинсон возвращается в родной город после смерти своего старого друга. Но там она понимает, что все, кого она знал, связаны одной страшной тайну. И ей предстоит все разузнать.

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