ТОП-5 малоизвестных детективных сериалов, которые стоит посмотреть

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Малоизвестные детективные сериалы /Flickr

Сериалов в детективном жанре из года в год выходит большое количество, однако многие из них можно с легкостью пропустить из-за их непопулярности. Но они все же заслуживают внимания и затягивают с самых первых серий.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 малоизвестных детективных сериалов.

Внешние отмели (2020)

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На побережье Северной Каролины находятся узкие песчаные барьерные острова. Здесь в самый разгар летнего сезона произошла буря, после которой четверо подростков нашли карту. По ней они отправляются на поиски сокровищ.

Оттенки синего (2016 - 2018)

Детектив Харли Сантос - мать-одиночка, которая не может на свою зарплату растить дочь, поэтому повязана в черных делах. Но однажды она попадается на удочку ФБР, становясь кротом в своем участке. И все это дается ей очень нелегко, ведь придется предать людей, которых она называла своей семьей.

Голова (мини-сериал) (2020)

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События этого сериала разворачиваются на международной антарктической исследовательской станции. Там ученые из разных стран во время долгой полярной ночи сталкиваются с неизвестным им ужасом.

Незнакомец (2017 - наше время)

Хван Щи-Мок - прокурор, который из-за травмы в детстве перестал испытывать эмоции, а вырос невозмутимым и одиноким человеком. Однажды он находит бывшего коллегу, который умер насильственной смертью. На вызов приезжает лейтенант Хан Ё-Джин. И вместе с ней он будет расследовать коррупционные сети.

Спасти Фэйт (2017 - наше время)

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Главная героиня - адвокатесса в уэльском городке, находящее в долгом отпуске из-за беременности и родов. Но однажды ее муж вместе с деловым партнером пропадают без вести. А она начинает узнавать правду, которая до этого тщательно скрывалась.

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