Кинопремьеры недели: Аквамен, Хоббс и Шоу и Агент Лев

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Кинопремьеры недели /Flickr

На этой неделе в кинотеатрах новинок снова не так много, а кроме этого, они смешаны с блокбастерами, которые повторно выходят в прокат. Редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает, что смотреть на больших экранах в Украине с 23-го июля.

Аквамен

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Зрелищный блокбастер от DC об получеловеке-полуатланте Артуре Карри, он же - Аквамен. В этой ленте ему придется столкнуться с самим собой, а также со своим родным братом, который затеял войну между мирами.

Агент Лев

Комедийный боевик о пациенте психбольницы, который убеждает своего врача в том, что он - секретный спецагент. И однажды он узнает о планируемом похищении одной девушка. Но для того, чтобы его предотвратить, ему нужно сбежать из лечебницы.

Форсаж: Хоббс и Шоу

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Спин-офф культовой франшизы гоночных боевиков, где на сей раз центральными героями выступают давние враги Хоббс и Шоу. Их конфликт достигает своего пика, однако этим двоим придется сплотиться, когда появится по-настоящему серьезная угроза.

Сделано в Италии

Душевная история о гламурном лондонском творце и его сыне. Они возвращаются в Италию, чтобы продать дом жены, который им достался после ее смерти. Но это место находится в ужасном состоянии, точно так же, как и отношения отца и сына.

Король Лев

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Киноадаптация культовой диснеевской классики 1994-го года. В центре сюжета - львенок Симба, который после смерти отца должен был стать главой прайда. Но из-за коварного дяди Шрама его изгоняют, что становится началом приключений.

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