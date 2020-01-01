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Фильмы с Уиллемом Дефо /Flickr

Американский актер Уиллем Дефо начал свой путь с театральных подмостков, а в 1980-ом сыграл первую роль в фильме Врата рая. Известность ему принесла роль лидера байкеров в драме Без Любви, после чего он стал активно сниматься в новинках. Сейчас за его спиной большое количество ролей, многие из которых полюбились зрителями. Следующим фильмом с участием актера станет Сибирь, выход которой состоится в этом году.

22 июля 2020 года Уиллем Дефо отметил свой юбилей - ему исполнилось 65 лет.

Уиллем Дефо /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Уиллемом Дефо, которые стоит посмотреть.

Сиротский Бруклин (2019)

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Неонуарная картина Эдварда Нортона о частном детективе с синдромом Туретта. Он расследует убийство своего наставника и друга, которое вплетено в клубок загадочных тайн. И все это приводит его к гангстерам и крупным коррупционерам.

Того (2019)

Биографический приключенческий фильм от о псе по кличке Того. Он в 1925-ом году в упряжке с другими собаками смог доставить посылку с антитоксином, несмотря на ужасные погодные условия. И это помогло остановить эпидемию дифтерии на Аляске.

Маяк (2019)

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В 1890-ых молодой парень приезжает работать помощником смотрителя маяка на отдаленный остров. Его начальник сначала плохо к нему относится, но со временем они начинают вместе употреблять алкоголь, после чего вокруг происходит череда странных вещей.

Ван Гог. На пороге вечности (2019)

Потрясающая лента о великом художнике Винсенте Ван Гоге, который мечтал изменить мир своей живописью. В один период он переехал в город Арль, завел дружбу с трактирщицей, а также искал вдохновение от местной природы. Именно так и начал зарождаться его фирменный стиль.

Аквамен (2018)

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Артур Карри - получеловек-полуатлант, который совсем в юном возрасте обнаружил у себя суперспособности. Когда он вырос, то понял, что нужно не только столкнуться со своим естеством, но и противостоять родному человеку, который хочет начать ужасную войну. Но именно Артур, ставший Акваменом, должен занять трон Атлантиды.

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