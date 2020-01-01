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Фильмы с Бенедиктом Камбербэтчем /Flickr

Популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч начал свою карьеру с театра, а после перекочевал в телепроекты. Там он снимался в сериалах, телефильмах и документалках, а во второй половине 2000-ых пришел в большое кино. В то время ему доставались, по большому счету, роли второго плана, однако более крупные образы ему стали доверять уже в 2010-ых. Следующими фильмами с его участием станут Луис Уэйн, Заключенный номер 760, а также Доктор Стрэндж и Мультивселенная безумия.

19 июля 2020 года Бенедикту Камбербэтчу исполнилось 44 года.

Бенедикт Камбербэтч /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Бенедиктом Камбербэтчем, которые стоит посмотреть.

Война токов (2017)

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События этого фильма разворачиваются в Америке 1880-ых, когда Томас Эдисон открыл постоянный ток, а Джордж Вестингауз - переменный. Их война за электрификацию городов была долгой и напряженной, но она продолжалась, и в ней было место для еще молодого Николы Теслы.

Брексит (2019)

Телефильм, показывающий закулисье британского референдума 2016-го года. Именно тогда было принято решение о выходе Великобритании из ЕС, а одним из тех, кто повлиял на него, стал пропагандист и политик Доминик Каммингс.

Мстители: Финал (2019)

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Главный блокбастер прошлого года от , действие которого разворачивается спустя пять лет после событий Войны Бесконечности, когда титан Танос стер с лица Земли половину населения. И теперь выжившие члены Мстителей должны снова объединиться, чтобы в последний раз попытать удачу или окончательно проиграть.

Доктор Стрэндж (2016)

Еще один супергеройский блокбастер, но на сей раз уже сольный о докторе Стивене Стрэндже. Когда-то он был успешным хирургом, но после автокатастрофы потерял возможность оперировать. Тогда он уехал в путешествие в поисках исцеления, попав в место, где открыл себя в роли великого волшебника, защищающего нашу планету.

1917 (2019)

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Во время Первой Мировой войны, 6 апреля 2017 года, двоим солдатам было приказано отправиться через вражеские территории во 2-й батальон Девонширского полка. Они должны были сообщить об отмене наступления, ведь на кону были жизни 1600 военных, которые могли попасть в ловушку противника.

Ранее сообщалось о том, что Тому Хэнксу исполнилось 64 года