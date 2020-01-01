В Британии назвали самый возмутительный фильм 2019 года

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Джокер /Flickr

Британский совет по классификации фильмов назвал самый возмутительный фильм, вышедший в 2019-ом году. Им стал Джокер. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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Известно, что больше всего поступало жалоб от британских зрителей именно на картину Джокер, которая имела возрастной рейтинг 15+, а не 18+. Многие раскритиковали большое количество сцен с насилием, а некоторые посчитали, что лента и вовсе не должна была выходить в прокат.

Кроме этого, жители Великобритании остались недовольны обилием сексуальных и насильственных сцен в фильмах Фаворитка и Джон Уик 3.

Эксперты Британского совета по классификации фильмов отметили, что Джокер не представляет никакой угрозы для психики людей.

Ранее сообщалось о том, что были названы самые популярные кинозлодеи в истории