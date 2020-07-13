В Сеть слили ранее неизвестные кадры из блокбастера Джокер

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Джокер /Flickr

В Сети появились ранее неопубликованные кадры со съемок оскароносного блокбастера Джокер, который стал одним из самых кассовых фильмов 2019-го года. Их опубликовал в своем Instagram режиссер Тодд Филлипс.

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На снимках запечатлен актер Хоакин Феникс в образе Артура Флека, который впоследствии и стал злодеем Джокером. На одном кадре он стоит спиной в своей обычной одежде, а на другом прыгает на лестнице (той самой, на которой танцевал в ленте) в костюме своего героя.

Напомним, что в украинский прокат фильм Джокер вышел в октябре 2019-го.

Ранее сообщалось о том, что слили зрелищный кадр из фэнтези Охотник на Монстров с Милой Йовович