В Сеть слили зрелищный кадр из фэнтези Охотник на Монстров с Милой Йовович

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Охотник на Монстров /Flickr

В Сети появился новый кадр из экранизации популярной игры Охотник на Монстров от режиссера Пола У. С. Андерсона. Главную роль в картине сыграла актриса Мила Йовович.

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На опубликованном снимке можно увидеть героиню Йовович, вооруженную двумя огненными клинками, бьющимися друг об друга. Как заявил режиссер, данное оружие стало любимым у актрисы при прохождение вышеупомянутой игры.

Охотник на Монстров /Flickr

Напомним, что фильм Охотник на Монстров выйдет в прокат 3-го сентября.

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