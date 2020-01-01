В Сеть слили зрелищный кадр из фэнтези Охотник на Монстров с Милой Йовович
Выход ленты запланирован на сентябрь 2020-го
Охотник на Монстров/Flickr
В Сети появился новый кадр из экранизации популярной игры Охотник на Монстров от режиссера Пола У. С. Андерсона. Главную роль в картине сыграла актриса Мила Йовович.
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На опубликованном снимке можно увидеть героиню Йовович, вооруженную двумя огненными клинками, бьющимися друг об друга. Как заявил режиссер, данное оружие стало любимым у актрисы при прохождение вышеупомянутой игры.
Охотник на Монстров/Flickr
Напомним, что фильм Охотник на Монстров выйдет в прокат 3-го сентября.
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