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"Это будет удивительно": Сталлоне выпустит новую версию культового Рокки 4

Актер заявил о работе над режиссерской версией фильма
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Сталлоне в роли Рокки
Сталлоне в роли Рокки
/Flickr

Знаменитый голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне в своем Instagram рассказал о том, что уже начата работа над режиссерской версией фильма Рокки 4. Именно эта часть была самой прибыльной во франшизе.

"Это будет удивительно", - написал Слай в соцсети, отвечая своим подписчикам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy birthday !!Keep Punching America!

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

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Напомним, что четвертая часть саги про боксера Рокки Бальбоа вышла в 1985-ом году. В ней спортсмен должен сразиться с Иваном Драго, роль которого исполнил Дольф Лундгрен. Дата выхода режиссерской версии пока неизвестна.

Ранее сообщалось о том, что вышел эффектный и впечатляющий трейлер новой Лиги Справедливости 

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Сильвестр Сталлоне Рокки Рокки 4 Дольф Лундгрен новая версия режиссерская версия Слай Все теги
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