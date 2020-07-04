"Это будет удивительно": Сталлоне выпустит новую версию культового Рокки 4

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Сталлоне в роли Рокки /Flickr

Знаменитый голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне в своем Instagram рассказал о том, что уже начата работа над режиссерской версией фильма Рокки 4. Именно эта часть была самой прибыльной во франшизе.

"Это будет удивительно", - написал Слай в соцсети, отвечая своим подписчикам.

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Напомним, что четвертая часть саги про боксера Рокки Бальбоа вышла в 1985-ом году. В ней спортсмен должен сразиться с Иваном Драго, роль которого исполнил Дольф Лундгрен. Дата выхода режиссерской версии пока неизвестна.

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