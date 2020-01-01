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Фильмы с Сильвестром Сталлоне /Flickr

В самом начале своего пути Сильвестр Сталлоне брался за разную работу, участвовал в театральных постановках и безуспешно пытался попасть в кино. Однако дорогу на большие экраны ему проложил сценарий к фильму Рокки, который он продал с условием, что сам исполнит главную роль. С выходом фильма к Слаю пришел и большой успех вместе с несколькими номинациями на Оскар, где лента победила в трех категориях, включая главный фильм. Следующим большим перевоплощением для него стал Рэмбо, который и закрепил за Сталлоне образ героя боевиков. Актер до сих пор продолжает свою карьеру, являясь одним из главных старожилов Голливуда. В 2021-ом году выйдет супергеройский блокбастер Самаритянин, где он сыграл центрального персонажа.

6 июля 2020 года Сильвестру Сталлоне исполнилось 74 года.

Сильвестр Сталлоне /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Сильвестром Сталлоне, которые стоит посмотреть.

Крид 2 (2018)

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Сиквел спин-оффа легендарной спортивной драмы о Рокки, где уже постаревший боксер тренирует сына Аполло Крида Адониса. Парню предстоит разобраться с делами семейными, чередуя их со спортом. На кону сражение, которое станет во многом решающим, ведь оно пройдет не только с мощным соперником, но и с призраками прошлого.

Неудержимые 3 (2014)

Заключительная глава в истории команды, собранной из мастеровитых старичков. Им предстоит впустить в свои ряды молодых ребят, а также противостоять врагу, который силен и знает о них многое. Ведь он стоял у истоков Неудержимых.

Рэмбо: Последняя кровь (2019)

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Джон Рэмбо оставил войну позади, живя спокойной и размеренной жизнью. Но по классике жанра ему придется снова взяться за оружие, когда угроза нависнет над близкими для него людьми. Это будет его последняя битва на дороге мести, которую он должен пройти до конца.

Забойный реванш (2013)

Главные герои - двое бывших боксеров, у которых масса разногласий, породивших множество ссор. И единственным возможным вариантом решения их конфликта является возвращение на ринг ради одного финального матча.

План побега 3 (2019)

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Рэй Бреслин - профессиональных взломщик тюрем, которому уже не один раз удавалось проверять на прочность места не столь отдаленные. На сей раз он берется за поиск дочери гонконгского босса, что приводит его в одну секретную тюрьму, выбраться из которой практически невозможно.

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