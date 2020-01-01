Появился новый кадр из Чудо-Женщины 2, раскрывающий сюжетную деталь

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Чудо-Женщина: 1984 /Flickr

До выхода блокбастера Чудо-Женщина: 1984 осталось еще несколько месяцев (из-за очередного переноса премьера), однако ожидания зрителей продолжают подогревать новыми промо. На этот раз издание Empire опубликовало свежий кадр из ленты.

Чудо-Женщина: 1984 /Twitter

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На снимке запечатлена юная Диана, которая принимает участие в Олимпийских играх. Это означает, что мы увидим в фильме флэшбэк (или даже не один), проливающий свет на прошлое героини. А режиссерка Пэтти Дженкинс добавила по этому поводу свой комментарий.

"Все эти люди невероятно могущественные и способные, но у всех них совершенно разный подход. Если ты тренировался на протяжении сотен лет из-за угрозы вторжения, тебе придётся постоянно работать над своими навыками. Так что, как по мне, они каждый год проводили Олимпийские игры, чтобы узнать, кто лучше ездит на лошадях или быстрее плавает", - подчеркнула она.

Напомним, что премьера фильма Чудо-Женщина: 1984 запланирована на 1 октября.

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