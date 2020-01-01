Вышел впечатляющий трейлер экшена Старая Гвардия от Netflix

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Старая Гвардия /Flickr

За несколько дней до премьеры экранизации комикса Старая Гвардия сервис Netflix представил ее новый официальный трейлер. Главную роль в ленте сыграла Шарлиз Терон.

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Сюжет расскажет о команде бессмертных наемников, которые много лет выполняли задания разных людей. Они так и не узнали, почему их обходит смерть, а теперь еще на них открыла охоту большая и влиятельная компания.

Боевик Старая Гвардия выйдет уже 10-го июля на платформе Netflix.

Ранее сообщалось о том, что в Сети появился трейлер семейной комедии Думай как собака с Меган Фокс