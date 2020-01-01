Warner могут уволить Эзру Миллера из блокбастера Флэш после скандала - СМИ

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Эзра Миллер в роли Флэша /Flickr

В начале апреля в Сети появилось видео, на котором видно, как актер Эзра Миллер агрессивно общается с фанаткой и даже ее душит. Это стало причиной скандала, который теперь может получить продолжение.

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Как сообщает издание WeGotThisCovered со ссылкой на собственные источники, в ближайшее время студия Warner Bros может нарушить молчание по поводу этого инцидента, объявив об увольнении актера из фильма Флэш. Уточняется, что продюсеры блокбастера якобы готовы продолжить работу над кинокомиксом без участия Миллера, который должен был сыграть главную роль.

Напомним, что релиз Флэша запланирован на 2022 год, а сам Миллер даже поучаствовал в написании сценария. Кроме этого, увидеть актера в этой роли можно будет в режиссерской версии Лиги Справедливости, выход которой состоится в 2021 году на HBO Max.

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