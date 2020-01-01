Экшен и много крови: Вышел трейлер второго сезона супергеройского сериала Пацаны

Поделись







Пацаны /Скриншот с YouTube

На YouTube опубликовали трейлер продолжения супергеройского сериала Пацаны, который стал хитом на Amazon Prime. В новых сериях обещает быть еще больше экшена, кровавости и зрелища.

Читай также: Вышел впечатляющий трейлер экшена Старая Гвардия от Netflix

Сюжет сериала-кинокомикса разворачивается в мире, где супергерои стали частью обычного мира и принадлежат к коррумпированной машине. На экранах и в глазах людей они - идеальные сверхлюди, но за этим фасадом скрывается масса пороков и преступлений. Против них выступает бывший агент ЦРУ Билли Бутчер, собравший свою команду Пацанов. И именно эта история будет продолжена во втором сезоне.

Первые три серии второго сезона Пацанов выйдут на стрим-сервисе Amazon Prime 4-го сентября. Всего к выходу ожидается девять эпизодов.

Ранее сообщалось о том, что появился новый кадр из Чудо-Женщины 2, раскрывающий сюжетную деталь