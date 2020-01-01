Живописные чудеса: ТОП-5 поразительных розовых озер в Украине

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Кинбурнска коса /Facebook

В Украине есть множество живописных мест, которые поражают своей красотой. Они находятся в самых разных уголках страны, но посетить стоит каждое из них. Среди всего этого есть уникальные и малоизвестные розовые озера. И о пяти из них рассказывает редакция сайта Afisha.bigmir.net.

Геническое озеро

Геническое озеро /facebook.com/Ukraine-One-108155844204334

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В Херсонской области это озеро пользуется большой популярностью, ведь расположено оно в селе Приозерное. Соленость здесь достигает 22-26%, а легенда гласит, что когда-то чумаки приходили на это место, чтобы добыть соли. Вокруг расположены сувенирные лавки, душ и магазин, а добираться сюда лучше всего либо на автомобиле в сторону города Геническ, откуда нужно ехать в сторону села, либо на поезде до Геническа, откуда ходят такси и автобусы.

Где? Село Приозерное (Херсонская область).

Солонец-Тузлы

Солонец-Тузлы /facebook.com/rainbow.cardinal

В этом красивом озере соль размещена в два слоя: сверху - белая, снизу - розовая. С этим водоемом связана история о писателе Николае Горьком, который работал здесь на промыслах, а позже посвятил этому месту автобиографическое произведение На Соли. Добраться сюда можно из Николаева (в село Рыбаковка) или по дороге в городе свернуть на автомобиле в сторону села Тузлы.

Где? Зона отдыха села Рыбаковка (Николаевская область).

Лемурийское озеро

Лемурийское озеро /Wikipedia

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Это - самое популярное розовое озеро в нашей стране, которое часто называют украинским Мертвым морем (уровень солености достигает в нем 35%). Согласно информации от медиа Ветер Дует, 26 августа 1969 года на эту местность упал советский бомбардировщик, после чего спасатели создали воронку, задев водоносные горизонты. С тех пор она наполнена водой из озера Сиваш, а название было получено в честь мифической местности в Лемурии. На поезде есть возможность доехать до Херсона или Новоалексеевки, откуда потом транспортом до Григорьевки.

Где? Село Григорьевка (Херсонская область).

Розовые озера на Кинбурнской косе

Кинбурнска коса /Facebook

Красивейший водоем, окутанный вокруг лесами и чистотой. Здесь летают чайки, пеликаны и бакланы, цветут красные маки, а в августе можно застать пирамиды из добытой соли. Чтобы насладиться этой природой, стоит доехать на общественном транспорте из Николаева в Кинбурнскую косу. Или же на авто в сторону Херсонской области, откуда нужно направляться в село Геройское.

Где? Вблизи села Геройское (Херсонская область).

Куяльницкий лиман

Куяльницкий лиман /facebook.com/NatGeoMagazineRU

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Недалеко от Одессы распростерся лиман длиною в 28 километров. Стоит отметить, что это озеро не считается розовым, но такой цвет приобретает из-за соли в жаркую погоду. Так что лучше всего сюда ехать, когда на улице тепло. А сделать это можно на маршрутке из Одессы в поселок Котовского (остановка Фабрика нетканых материалов), а также по трассе Е35 от Киева в сторону села Усатово, где нужно свернуть на трассу Р71 и добираться прямо к лиману.

Где? Побережье одесского залива Черного моря (Одесская область).

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