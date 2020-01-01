Лучшие рестораны на Подоле в Киеве: ТОП-5 отличных мест

Поделись







Рестораны на Подоле /facebook.com/veroverokyiv/

Подол - это место в Киеве, где любят гулять, ходить на свидания и встречаться тысячи людей. Красивая архитектура, уютные улочки, просторные площади - это то, за что все его любят. А еще здесь есть множество отличных ресторанов, в которых можно вкусно поесть блюда разных кухонь, отдохнуть и приятно провести время.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 лучших ресторанов на Подоле в Киеве.

Рыба в Огне

Рыба в огне /facebook.com/pescealforno.kiev/

Читай также: Лучшие пляжи Киева 2020

Отличный ресторан Савелия Либкина в центре столицы, который славится свежей черноморской рыбой. В ассортименте ее очень много - камбала, бычки Кнут, судак, глосса, ставрида, кефаль, мидии. А запить это все можно различными вкусными напитками или же хорошими винами - в ресторане их обширная карта.

Где? Улица Сагайдачного, 23а.

Vero Vero

Vero Vero /facebook.com/veroverokyiv/

Уютный итальянский ресторан на Подоле с потрясающей летней террасой, где можно насладиться красивыми фонтанами. А вот в зимнее время он напоминает классическую тратторию, которую можно встретить в разных городах Италии. В меню можно найти пасту, ризотто, пиццу, антипасти, моцареллу, брускеты, мороженое и различные десерты. Здесь же готовят вкуснейшие флорентийские стейки из итальянской говядины. Стоит отметить, что по вечерам здесь время от времени есть возможность насладиться живой музыкой.

Где? Улица Ильинская, 18.

KIN KAO

KIN KAO /facebook.com/kinkaokiev/

Читай также: Куда пойти в Киеве с девушкой

Это заведение придется по вкусу любителям азиатской кухни. Подают здесь блюда в лучших традициях Китая, Вьетнама и Таиланда. А кроме разнообразной еды есть выбор натуральных чаев, коктейлей, крафтовых напитков и разного алкоголя. И, конечно же, все это в уютной атмосфере, которую не хочется покидать.

Где? Улица Андреевская, 9а.

Хачапури и Вино

Хачапури и Вино /facebook.com/hachapuricafe/

Вкусные хачапури, настоящие хинкали, гебджалии и чашушули, а также мясо на мангале - если при перечне всего этого у вас появился зверский аппетит, то значит вам в этот ресторан. Не сложно догадаться, что все эти блюда родом из Грузии. А поэтому здесь наливают еще и правильное грузинское вино, а все посетители однозначно проникаются колоритом и атмосферой восточной кухни.

Где? Улица Сагайдачного, 27.

МОМО

МОМО /facebook.com/MOMO.Kyiv/

Читай также: ТОП-5 жарких фильмов про любовь, море и солнце

Нельзя не вспомнить один из лучших fast-casual-ресторанов в столице. Его главный плюс в том, что здесь всегда комфортно, а в меню блюда для себя найдут не только мясоеды, но и вегетарианцы, а также те, что придерживается здорового питания.

Где? Улица Сагайдачного, 24.

Ранее мы писали о пяти новых фильмах, которые уже можно посмотреть дома