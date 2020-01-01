Лучшие пляжи Киева 2020: ТОП-5 мест, где можно покупаться и отдохнуть

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Пляжи Киева 20202 /Depositphotos

Со смягчениями карантина в Киеве и приходом полноценного теплого и солнечного лета многим жителям города и его гостям хочется посещать пляжи. Редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает, куда можно пойти в столице, чтобы хорошо отдохнуть и безопасно покупаться.

Пляж Центральный

Пляж Центральный /Facebook

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Один из главных пляжей Киева находится в самом его центре недалеко от метро Почтовая Площадь. Оттуда вам нужно лишь перейти по пешеходному мосту до Труханового острова. Там есть множество мест, где можно отдохнуть на свежем воздухе, устроить пикники или же зайди в одно из многочисленных кафе и ресторанов. Кроме этого, на пляже работают коммунальные службы, очищающие песок. Также там проходит множество различных мероприятий - от концертов до стендап-выступлений.

Где? Метро Почтовая Площадь (Труханов Остров, ЮБК). Цена: бесплатно (на мероприятия действует платный вход).

Пляж Детский

Детский пляж /Facebook

Этот пляж также пользуется немалой популярностью, да и попасть на него вам не составит особого труда. Он находится прямо возле станции Гидропарк. На месте работают спасатели, а отдыхать и купаться здесь можно даже с детьми, ведь это позволяет наведенная чистота. Рядом работает несколько мест общественного питания, а на прокат можно взять зонты и шезлонги.

Где? Метро Гидропарк (мост Венецианский). Цена: бесплатно.

Пляж Венеция

Пляж Венеция /Facebook

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Еще один пляж возле метро Гидропарк, который является одним из популярнейших в Киеве. Здесь также работают спасатели, поэтому за безопасность можно не переживать. А добираются сюда люди, пройдя пешком от станции метро до Венецианского моста.

Где? Метро Гидропарк (Долобецкий остров). Цена: бесплатно.

Пляж Золотой

Пляж Золотой /Facebook

А вот сюда уже добраться будет посложнее, зато на этом пляже не так людно, как на остальных. Многие отмечают, что здесь очень чисто и на песке, и в воде, а также взору открывается потрясающий вид на Киево-Печерскую Лавру. Добираться сюда нужно, идя обратно от Венецианского моста в сторону моста Патона. Кроме этого, на Золотом расположены туалеты, места для переодевания и медпункт.

Где? Метро Гидропарк (мост Патона). Цена: бесплатно.

Озеро Вербное

Озеро Вербное /Facebook

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Не только в реке можно покупаться в Киеве, но и в озерах. Конкретно это находится на Оболони, вокруг красивая и чистая природа, а вода отлично подходит, чтобы в ней искупаться. Только на пляже нет заведений и шезлонгов, поэтому лучше всем необходимым запастить заранее!

Где? Метро Оболонь. Цена: бесплатно.

Озеро на Пуще-Водице

Пляж на Пуща-Водице /Facebook

Еще один отличный пляж, на котором можно хорошо провести летние дни! Здесь спокойно и чисто, рядом расположены различные кафе и множество удобств (туалет, места для переодевания). Стоит отметить, что на прокат на пляже можно взять катамаран или лодку.

Где? Святошинский район (Пуща-Водица). Цена: бесплатно.

Озеро Радуга

Озеро Радуга /Facebook

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В Днепровском районе столицы, между Радужным массивом и Русановскими садами, на территории бывшей Воскресенской слободки можно найти этот пляж. Он удивляет шикарными видами, тишиной и спокойствием. Поэтому это место идеально подойдет и для семейного отдыха, и для времяпровождения с друзьями или второй половинкой.

Где? Улица Марка Черемшины, 17/13. Цена: бесплатно.

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