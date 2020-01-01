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ТОП-5 актеров, которые спровоцировали волну ненависти и критики в свой адрес

Актеры и актрисы, на которых обрушилась критика и ненависть
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Актеры, которых ненавидели и критиковали
Актеры, которых ненавидели и критиковали
/Getty Images

От любви до ненависти всего один шаг - так гласит давнее выражение. И оно касается даже знаменитостей, которые могут резко изменить мнение людей о себе. Будь то всплывшие подробности из прошлого, негативные поступки или высказывания, которые кому-то пришлись не по душе. И редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает о пяти случаях, когда на знаменитостей обрушивалась волна критики и ненависти.

Эми Шумер

Эми Шумер
Эми Шумер
/Getty Images

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Знаменитая актриса и комедиантка Эми Шумер теперь большую часть своего времени посвящает именно стендап-карьере. Она выступает с шоу Внутри Эми Шумер, которое поначалу пользовалось огромным успехом. Но чуть позже она стала вторить сама себе, использовала один и тот же материал, а со временем ее стали обвинять в плагиате. В интернете много говорили о том, что она показывала себя не с лучшей стороны, из-за чего от нее отвернулась львиная доля аудитории.

Эзра Миллер

Эзра Миллер
Эзра Миллер
/Getty Images

Звезда Фантастических Тварей и Лиги Справедливости знаменит еще и своим эпатажем и экстраординальными выходками. Но в апреле этого года в Сети опубликовали видео, где он агрессивно ведет себя с поклонницей и даже душит ее около одного из баров в Исландии. Разгорелся огромный скандал, а у Warner требуют заменить его в фильмах DC и в Поттериане.

Билл Косби

Билл Косби
Билл Косби
/Getty Images

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Легендарный комик и актер очень долго выстраивал свой образ и был много десятков лет подряд любимцем публики. Но все это резко рухнуло, когда в 2018-ом суд признал его виновным в изнасиловании женщины. Косби отправился за решетку, а народная любовь безвозвратно к нему угасла.

Кевин Спейси

Кевин Спейси
Кевин Спейси
/Getty Images

Оскароносного Спейси всегда считали одним из талантливейших актеров в Голливуде. И фильмы с ним действительно прекрасны, как и его игра. Но в 2017-ом его начали обвинять в изнасилованиях и домогательствах мужчины, заявляя, что это было тогда, когда они несовершеннолетними. До конца доказано все это не было, а сам Кевин свою вину не признает. Но студии и миллионы поклонников отвернулись от него, хотя многие все так же ждут его возвращения на экраны.

Бен Аффлек

Бен Аффлек
Бен Аффлек
/Getty Images

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Актер и режиссер Бен Аффлек не попадал в громкие скандалы с обвинениями, применением насилия и так далее. Свою карьеру он стал гробить из-за пристрастия к алкоголю. Люди видели, как он рушит свою жизнь, как от него ушла Дженнифер Гарнер, как он стал хуже выглядеть и сниматься не всегда в хорошем кино. Поклонники критиковали его за деструктивное поведение, а продюсеры все еще боятся доверять ему роли в крупных проектах. Но, стоит отметить, что у него все еще есть шанс вернуться в список знаменитостей класса А, в отличие от некоторых вышеупомянутых в этом списке людей.

Ранее мы писали о пяти провокационных фильмах, которые попадали в скандалы

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Источник: Afisha.bigmir.net
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Актеры которые скандал ненависть критика Кевин Спейси Бен Аффлек Билл Косби Эми Шумер Эзра Миллер Все теги
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