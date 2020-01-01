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ТОП-5 актеров, которых уволили во время съемок фильма

Знаменитости, которые по разным причинам выбыли из проектов
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Актеры и актрисы, которых уволили из фильмов
Актеры и актрисы, которых уволили из фильмов
/Getty Images

Не для кого не секрет, что на роли в кино могут претендовать сразу несколько актеров. А иногда бывает и так, что кого-то уже утвердили и даже начали с ними работу, однако вскоре приходилось искать замену. О пяти таких случаях рассказывает редакция сайта Afisha.bigmir.net.

Роберт Дауни-младший - Гравитация

Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
/Getty Images

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Изначально в этом потрясающем фильма Альфонсо Куарона одна из главных ролей досталась Дауни-младшему. Он несколько дней провел на съемочной площадке, однако, по словам режиссер, когда были уточнены все технические аспекты фильма, то было ясно, что они станут преградой для актерской манеры Роберта. И тогда его заменили на Джорджа Клуни.

Энн Хэтэуэй - Немножко беременна

Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
/Getty Images

Знаменитую актрису взяли на главную роль, однако съемки с ней в комедии так и не состоялись. Все дело в том, что у нее и у режиссера были разные взгляды на постановку сцены с родами. Джадд Апатоу решил вставить реальные кадры с рожающими женщинами, а Энн, у которой, как она позже призналась, не было опыта в материнстве, была против идеи, но позже об этом пожалела.

Райан Гослинг - Милые кости

Райан Гослинг
Райан Гослинг
/Getty Images

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В этой драме Питера Джексона Гослинг должен был сыграть отца семейства. Актер набрал 27 кг, но когда пришел на съемочную площадку, то режиссер его уволил. Причина была в том, что толстеть Райана никто не просил. Поэтому решено было взять Марка Уолберга.

Джулианна Мур - Сможете ли вы меня простить?

Джулианна Мур
Джулианна Мур
/Getty Images

Мелисса МакКарти в этом фильме сыграла просто блестяще и даже получила за него номинацию на Оскар. Но до нее перевоплотиться в писательницу Ли Израэль должна была Джулианна Мур. Вот только у нее случились разногласия с режиссеркой Николь Холофсенер, потому что той не нравилось, что делает актрисы, изображая свою героиню. Это и стало причиной ее увольнения.

Кевин Спейси - Все деньги мира

Кевин Спейси
Кевин Спейси
/Getty Images

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Знаменитый и любимый многими актер попал в скандал, связанный с обвинениями в сексуальных домогательствах, из-за чего его карьера пошла под откос. Сначала его уволили из сериала Карточный домик, а позже вырезали из фильма Все деньги мира, в котором он уже успел сняться. В итоге на смену пришел Кристофер Пламмер, и его добавили в картину при помощи спецэффектов.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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