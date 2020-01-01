ТОП-5 культовых ролей, которые чуть не сыграли другие актеры

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Актеры, которые могли сыграть культовые роли /Getty Images

Сейчас уже сложно представить, кто смог бы сыграть любимого киногероя лучше, чем актер, которого мы видели на экране. А ведь зачастую они бывают не первыми кандидатами на роль. Редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает о пяти культовых персонажах в кино, которых могли сыграть другие звезды.

Уилл Смит в Джанго Освобожденном

Уилл Смит /Getty Images

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Смиту понравилось в сценарии к вышеупомянутой ленте практически все, кроме того, что он просил Тарантино переписать историю, дабы со злодеем разобрался именно Джанго. Как он сам заявлял, без этого нюанса бывший раб не будет главным героем ленты, а ведь актер играет только ведущие роли. К слову, Тарантино отказался, оставшись при своем мнении.

Дженнифер Лоуренс в Сумерках

Дженнифер Лоуренс /Getty Images

Оскароносной актрисе предлагали роль той самой Беллы, возлюбленной Эдварда. Кто знает, что с этого бы вышло - еще больший успех или абсолютный провал. Но продюсеры посчитали, что мало знать и любить литературную франшизу, нужно еще и соответствовать хрупкому и холодному образу.

Гвинет Пэлтроу в Титанике

Гвинет Пэлтроу /Getty Images

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ДиКаприо и Уинслет идеально вписались в образы главных героев культовой ленты, но до того, как Кейт утвердили на роль Роуз, еще одной претенденткой была Пэлтроу. Режиссер Джеймс Кэмерон хотел видеть именно ее, но позже заявил, что некоторые актеры упустили свой шанс. Вероятно, он имел ввиду и Гвинет.

Леонардо ДиКаприо в Американском Психопате

Леонардо ДиКаприо /Getty Images

Изначально роль безумного убийцы, который даже стал мемом в Сети, предназначалась для Лео, да и сам он был не прочь перевоплотится в Бэйтмана. Но актер испугался, что только что пришедшая к нему фанбаза отвернется из-за злодейской роли. В итоге она досталась Кристиану Бэйлу, который был невероятен в этом образе!

Джим Керри в киновселенной Marvel

Джим Керри /Getty Images

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Даже преданные фанаты Керри вряд ли согласились бы увидеть его на месте Тома Хиддлстона в роли Локи в киновселенной Marvel. А ведь несколько лет назад именно комик был главным претендентом. На это, конечно же, повлияла его роль в фильме Маска (маска Локи). Но вряд ли самому Джиму этот образ принес бы такой взлет карьеры, как Хиддлстону, ставшему любимцем публики и первоклассной звездой.

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