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ТОП-5 актеров и актрис, которые страдают от психических расстройств

Звезды с расстройствами психики
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Кинозвезды с психическими расстройствами
Кинозвезды с психическими расстройствами
/Getty Images

Яркие и талантливые люди зачастую бывают предрасположены к различным психическим проблемам. Кумиры многих людей страдали или продолжают страдать от разного рода душевных расстройств, которые нередко бывают тяжелыми. И о пяти таких актерах и актрисах редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает в данной подборке.

Мэл Гибсон - Биполярное расстройство

Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
/Getty Images

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Знаменитый голливудский актер и режиссер на экране бывает самым разным, а его коллеги и друзья отзываются о нем самым лучшим образом. Но история помнит случаи, связанные с его агрессией, проблемы с законом, приступы тоски, увлечение странными идеями. Все это объясняется наличием у него биполярного аффективного расстройства. Гибсон принимает лекарства и находится под наблюдением врача уже долгое время. Именно поэтому скандалов с ним значительно поубавилось.

Джим Керри - Синдром гиперактивности и дефицита внимания

Джим Керри
Джим Керри
/Getty Images

Еще с детства у любимого комика миллионов людей был поставлен данный диагноз. Однако Керри сумел сделать так, чтобы он сыграл ему на руку, поэтому мы и имеем веселого и смешно кривляющегося персонажа. Конечно, у всего этого есть и обратная сторона - частые погружения в печаль, глубокая тоска, депрессивное состояние. Керри продолжает встречи с психотерапевтом, но от препаратов пока что отказался.

Селена Гомес - Биполярное расстройство

Селена Гомес
Селена Гомес
/Getty Images

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А вот о недуге Гомес фанаты узнали совсем недавно. Уже во время карантина она вышла в прямой эфир с Майли Сайрус и в ходе разговора призналась, что у нее диагностировали биполярное расстройство. По ее словам, симптомы преследовали ее большую часть жизни, а теперь просто все встало на свои места. Актриса и певица борется с болезнью и, вероятно, теперь ее состоянии под присмотром врачей улучшится.

Брэд Питт - Депрессия

Брэд Питт
Брэд Питт
/Getty Images

Несколько лет назад один из главных актеров Голливуда признался журналистам, что он долгое время справляется со своей депрессией. Погружение в это состояние у него происходит сезонно, а также у него есть свои плюсы, ведь так он познает себя. Конечно же, мы часто видим его веселым и шутливым (как на церемониях вручения премий), поэтому, можно предположить, что он неплохо справляется!

Вайнона Райдер - Клептомания и депрессия

Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
/Getty Images

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Проблемы с законом у актрисы, которая стала известной еще до своего совершеннолетия, появились из-за того, что она неоднократно воровала вещи в магазинах. На одном из судов была показана запись, где она прямо во время церемонии Оскар срезает бирки с украденной одежды. В 2002-ом году актрисе выписали большой штраф и 480 часов общественных работ. Кроме этого, она должна была пройти принудительное лечение от клептомании. К слову, эта болезнь протекала у нее плечом к плечу с депрессией, в чем Райдер призналась относительно недавно.

Ранее мы писали о пяти актерах и актрисах, которые влюбились в своих фанатов

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Источник: Afisha.bigmir.net
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Актеры актрисы актеры которые Брэд Питт Джим Керри Вайнона Райдер Мэл Гибсон Селена Гомес психические расстройства Все теги
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