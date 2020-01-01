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ТОП-5 актеров, которые снимались вместе, ненавидя друг друга

Подборка актеров, которые вынуждены были сотрудничать при обоюдной неприязни
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Актеры, ненавидящие друг друга
Актеры, ненавидящие друг друга
/Getty Images

Человеческие отношения бывают самыми разными, поэтому мы можем как любить друг друга, так и ненавидеть. Но иногда случается так, что с человеком, к которому испытываешь глубокую неприязнь, приходится еще и не только работать, но и изображать в кино теплые отношения. Но актеры на то и актеры, чтобы радовать нас своей игрой в кадре. А вот в реальности все могло быть по-другому.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 актеров, которые снимались вместе, ненавидя друг друга.

Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс

Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс
Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс
/Flickr

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Одна из главных мелодрам о люби под названием Дневник Памяти многих пробивает на слезы, ведь такие чувства, которые испытывают друг к другу главные герои, кажется, бывают только в кино. Но за кадром все было в точности да наоборот - Гослинг и МакАдамс по-настоящему ненавидели друг друга и постоянно отказывались сниматься. Но Ник Кассаветис, режиссер ленты, видел в этих ролях только их. Поэтому однажды закрыл обоих в трейлере и заставил решить все неурядицы. Актеру и актрисе пришлось все-таки договориться.

Энтони Дэниэлс и Кенни Бейкер

Энтони Дэниэлс и Кенни Бейкер
Энтони Дэниэлс и Кенни Бейкер
/Flickr

Бессменные C3PO и андроид R2D2, которые так тепло дружили в культовой саге Звездные Войны, за кадром не очень-то и ладили. Дело в том, что Дэниэлс не очень любил вечеринки, а также был довольно высокомерен, поэтому практически не общался ни с кем из коллег вне рабочего процесса. Его неоднократно критиковал Бейкер, делая замечания, а в ответ Энтони, давая интервью прессе, отмечал, что ему все равно, называя своего партнера по фильму ведром с болтами.

Мэрил Стрип и Дастин Хоффман

Мэрил Стрип и Дастин Хоффман
Мэрил Стрип и Дастин Хоффман
/Flickr

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А вот этим двум ссора на съемочной площадке явно пошла пользу. Фильм Крамер против Крамера, где они сыграли разводящихся супругов, получил главный Оскар и всемирное признание, а их игра до сих пор считается эталонной. Тогда Хоффман и в жизни переживал бракоразводный процесс, а Стрип просто была придирчивой, поэтому решала заменять многие реплики в фильме. Режиссер шел ей навстречу, а экранный партнер - нет. Так и завязался конфликт.

Терренс Ховард и Роберт Дауни-младший

Роберт Дауни-младший и Терренс Ховард
Роберт Дауни-младший и Терренс Ховард
/Flickr

Как только начались съемки первого Железного Человека, у обоих актеров был гонорар с немалой суммой, но агенты новоиспеченного Тони Старка понимали, что главная звезда - он, поэтому и стали требовать денег побольше. Ховард был подписан аж на три фильма, но студии Marvel пришлось ему не только урезать зарплату, но и распрощаться. Актер уверен, что в этом виноват его бывший друг Дауни-младший, поэтому их теплые отношения были разорваны и превратились в ненависть.

Сильвестр Сталлоне и Ричард Гир

Сильвестр Сталлоне и Ричард Гир
Сильвестр Сталлоне и Ричард Гир
/Getty Images

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Еще в далеком 1973-ем году между актерами началась неприязнь на съемках фильмах Лорды Флэтбуша. Слай не взлюбил Гира за его популярность у женщин, а Ричард однажды пролил на его штаны соус, из-за чего они и подрались. Тогда Сильвестр пригрозил режиссеру покинуть проект, но предложил альтернативу - выгнать Гира. Собственно, с последним пришлось попрощаться, поэтому теперь актеры даже не пересекаются.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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