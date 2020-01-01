Названы актеры, которые больше всего ругаются матом в кино

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Самые ругающиеся в кадре актеры /Getty Images

Совсем недавно сайт BuzzBingo опубликовал результаты исследования, в ходе которого узнали, в каких фильмах чаще всего герои ругаются матом. Теперь же они выяснили, какие актеры чаще всего матерились в кадре. Для этого пришлось просмотреть 3500 киносценариев.

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Ранее считалось, что самым ругающимся в Голливуде является Сэмюэл Л. Джексон, однако на первом месте оказался актер Джона Хилл, у которого насчитали 376 бранных выражений. Второе место занял Леонардо ДиКаприо с 361 ругательством, а вот Сэм Джексон закрыл тройку. У него насчитали 301 мат.

Кроме этого, BuzzBingo просчитали, сколько брани у актеров приходится в среднем на 1000 слов. ДиКаприо с показателем 10,7 занял третье место, второе - Адам Сэндлер (12,3), а лидировал снова Хилл с 22,9 ругательствами на тысячу слов.

Ранее сообщалось о том, что были названы самые популярные фильмы и сериалы во время карантина