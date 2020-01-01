ТОП-5 актеров и актрис, которые влюбились в своих фанатов

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Актеры и актрисы, которые влюбились в своих поклонников /Getty Images

Мечты выйти замуж за кумира или жениться на известной киноактрисе кажутся самыми несбыточными. Но только не для героев нашей подборки. Они смогли влюбить в себя актеров или актрис, будучи их фанатами. И ТОП-5 таких примеров собрала редакция сайта Afisha.bigmir.net.

Джулия Робертс и Дэнни Модер

Джулия Робертс и Дэнни Модер /Getty Images

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Когда Робертс развелась в 1995-ом году с мужем, ее сердце хотели покорить многие, ведь она была и остается одной из главных красавиц Голливуда. А в 2000-ом году на съемках фильма Мексиканец она познакомилась с обычным парнем Дэнни Модером, который работал оператором. Два года спустя они поженились и до сих пор живут вместе, воспитывая троих детей.

Том Круз и Кэти Холмс

Том Круз и Кэти Холмс /Getty Images

Это уже сейчас мы знаем Кэти как популярную и успешную актрису, а ведь еще будучи подростком она засматривалась фильмами с Томом Крузом, и была влюблена в своего кумира. Со временем Холмс решила и сама податься в Голливуд, где в 2004-ом наконец-то лично познакомилась со звездой Миссии Невыполнимой. С 2005-го года они считались одной из главных пар в киноиндустрии, но пробыли вместе всего до 2012-го года. Зато они все еще воспитывают дочь Сури.

Кристиан Бэйл и Сиби Блажич

Кристиан Бэйл и Сиби Блажич /Getty Images

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Как и Холмс, Блажич тоже выбрала работу в кино, чтобы приблизиться к любимому актеру. Сначала она стала ассистенткой у Вайноны Райдер, на вечеринке у которой и повстречала Бэйла. Мало того, она сумела покорить его, а он, в свою очередь, позвал ее на свидание. И вот уже двадцать лет они в браке, воспитывают детей и живут счастливо. Все как в романтическом кино!

Мэтт Дэймон и Лусиана Баррозо

Мэтт Дэймон и Лусиана Баррозо /Getty Images

Когда-то Лусиана работала в баре, в который в один прекрасный день пошел голливудский актер Мэтт Дэймон. Между ними быстро завязался разговор, и девушка не упустила возможности сказать, что уже давно является поклонницей актера. Их роман начался очень быстро, и не заканчивается по сегодняшний день. Счастливый брак и трое дочерей - вот к чему все это привело.

Джон Траволта и Келли Престон

Джон Траволта и Келли Престон /Getty Images

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А эта пара дольше всех остается вместе - вот уже тридцать один год! А ведь будущая кинозвезда и фотомодель Келли Престон в детстве была по уши влюблена в Траволту, а выбор профессии помог ей познакомиться с ним в 1989-ом году на съемках фильма Эксперты. И вот он - пример счастливого семейства.

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