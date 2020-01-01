ТОП-5 самых скандальных голливудских звезд

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Скандальные голливудские звезды /Getty Images

Некоторые знаменитые кинозвезды, несмотря на большое количество любящих их фанатов, знакомы многим не только по своим ролям. Иногда они прославляются еще и вызывающим поведением, буйным нравом или же попаданием в разные скандалы. Именно о пяти таких актерах и актрисах редакция сайта Afisha.bigmir.net составила данную подборку.

Эдвард Нортон

Эдвард Нортон /Getty Images

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Знаменитый актер отличается от многих своим характером и подходом к людям. Например, во время интервью он сразу же оценивает собеседника и, если вдруг тот кажется ему недостаточно умным, то он отказывается отвечать или начинает язвить. Кроме этого, Нортона уволили из фильма Мстители, где он должен был играть роль Халка, объяснив это тем, что он не умеет работать в команде и постоянно пытается повлиять на процесс съемок. Сейчас он занялся еще и режиссурой, а о скандалах с его участием ничего не слышно. Возможно, актер всерьез изменился.

Шайа ЛаБаф

Шайа ЛаБаф /Getty Images

А вот о звезде Трансформеров известно и вовсе немало историй. Все дело в том, что он отличился несколькими эпатажными перформансами. В 2013-ом он подрался на бродвейском спектакле с Алеком Болдуином и Дэниэлом Салливаном, на премьеру фильма Нимфоманка пришел с бумажным пакетом на голове, где была надпись Я больше не знаменитость. А однажды он устроил акцию, где любой желающий мог зайти в комнату с ним и делать все, что хочет. Именно там одна из посетительниц решила заняться с ним сексом! И одним из правил было то, что ЛаБаф не имел права ничего предпринимать.

Линдси Лохан

Линдси Лохан /Getty Images

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Когда-то Линдси была звездой первоклассного кино и ее звали во множество проектов. Но со временем актриса стала все чаще употреблять алкогольные напитки и наркотики, и даже приходила на съемки в пьяном состоянии. Неоднократно ее замечали при агрессивном поведении в ночных клубах, а кроме этого, он также воровала вещи со съемочных площадок. В итоге, все это просто-напросто погубило ее карьеру.

Рассел Кроу

Рассел Кроу /Getty Images

Знаменитый актер до сих пор остается на плаву и радует зрителей своей потрясающей игрой. Но когда-то с ним возникало немало скандалов, ведь он был приверженцем решения проблем с помощью кулаков. Кроу дрался с работниками отелей, с продюсерами и коллегами. Все это едва ли не стоило ему целой карьеры. А однажды в сериале Южный Парк о нем даже сняли серию Драки вокруг света, где высмеяли сложный характер звезды.

Чарли Шин

Чарли Шин /Getty Images

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Шин-младший уже практически не снимается нигде. И, в основном, причиной тому стало то, что в 2015-ом у него диагностировали ВИЧ. Но проблемы с карьерой у него начались еще до этого, ведь он любил выпить, прогулять съемки и срывать проекты. И главным отрицательным результатом всего этого стало его увольнение из сериала Два с половиной человека, который сделал его самым высокооплачиваемым актером ТВ в свое время.

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