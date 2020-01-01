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ТОП-5 актеров, которых на съемках боялись коллеги

Кинозвезды, которые слишком сильно вжились в роль
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Актеры, которые пугали своих коллег
Актеры, которые пугали своих коллег
/Getty Images

Многие знаменитые и талантливые актеры вживаются в свои роли не только на экране, но и на весь съемочный период. Именно поэтому они иногда пугают своих коллег разными вызывающими и даже жуткими выходками, отходят от сценария или просто-напросто временами не выходят из образа. О пяти таких случаях рассказывает редакция сайта Afisha.bigmir.net.

Джин Уайлдер

Джин Уайлдер
Джин Уайлдер
/Flickr

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Именно этот актер сыграл Вилли Вонку еще задолго до того, как владельцем знаменитой шоколадной фабрики стал Джонни Депп. На съемках ленты Вилли Вонка и Шоколадная фабрика режиссер не предупредил детей о том, что будет делать Уайлдер в тех или иных сценах. Поэтому, когда тот начал исполнять безумную песню в лодке, то остальные актеры испугались по-настоящему. К слову, в фильме и без того немало жутковатых сцен, однако в целом картина достойна просмотра.

Хит Леджер

Хит Леджер
Хит Леджер
/Flickr

О вероятном схождении с ума Леджера из-за роли Джокера в Темном Рыцаре известно достаточно, однако не только на экране этот образ выглядел устрашающим. Майкл Кейн и Мэгги Джилленхол редко встречались на площадке с актером, однако на съемках первый даже забыл слова, растерявшись от вида Джокера. А вот Мэгги признавалась, что это был едва ли не самый напряженный ее опыт, а кроме этого, она даже боялась смотреть в глаза своему коллеге.

Билл Скарсгард

Билл Скарсгард
Билл Скарсгард
/Flickr

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Критики и зрители в один голос хвалили игру Скарсгарда, перевоплотившегося в ужасного клоуна Пеннивайза в фильме Оно. Но примечателен и тот факт, что до съемок сцены с ним дети-актеры даже не знали, как выглядит их враг, поэтому их удивление и испуг были самыми настоящими в кадре, ведь тогда они увидели актера в образе впервые.

Джек Николсон

Джек Николсон
Джек Николсон
/Flickr

Николсон - признанный мастер актерской игры, который всегда впечатлял зрителя. А вот на съемках картины Отступники Мартина Скорсезе никто не ожидал от него некой самодеятельности. Все дело в том, что в сцене, когда его герой начинает подозревать Билли (ДиКаприо) в двойной игре, он внезапно достал оружие и стал угрожать ему. Этого не было в сценарии, поэтому ужас на лице Лео неподдельный.

Джаред Лето

Джаред Лето
Джаред Лето
/Flickr

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Несмотря на то, что миллионы фанатов и десятки коллег актера и музыканта считают его милым и добрым, во время работы над кинокомиксом Отряд Самоубийц Джаред максимально вжился в роль Джокера. На площадке его нельзя было называть по имени, другим актерам он присылал жуткие подарки (например, крысу для Марго Робби), а сам он даже признавался, что эта работа убила в нем что-то живое. В итоге о том, что Лето по-настоящему вызывал в них чувство страха, рассказывали Скотт Иствуд, Робби и другие коллеги.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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Актеры которые актеры Джек Николсон Билл Скарсгард Джаред Лето Хит Леджер Джин Уайлдер Все теги
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