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Скандальное и провокационное кино /Flickr

Кинематограф - это такой вид искусства, который может дарить только положительные эмоции, а может быть абсолютно беспощадным. Некоторые режиссеры в разные времена решались на своего рода провокации, политические подтексты и откровения, что приводило к громким скандалам и разбирательствам.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 провокационных фильмов, которые попадали в скандалы.

Дом, который построил Джек (2018)

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Лента Ларса фон Триера порадовала его фанатов, однако традиционно вызвала немало споров и гневных реакций у простых или неподготовленных зрителей. Дело в том, что в этой работе режиссер показывает насилие и убийство абсолютно неприкрыто, а главный герой относится к своему делу, как к искусству и с любовью. Столь откровенное кино заставило добрую половину зрителей покинуть зал во время премьеры в Каннах. Но, справедливости ради, нужно отметить, что оставшиеся несколько минут аплодировали стоя.

Интервью (2014)

Своей очередной комедией Сэт Роген, которая могла бы показаться безобидной и смешной, на самом деле разозлил немало людей. Причина ясна, если вдаваться в сюжет - он рассказывает о северокорейском лидере Ким Чен Ыне, которого здесь показали абсолютно безобидным и даже с рядом своих слабостей. Тогда к студии стали поступать угрозы хакерских атак (некоторые были совершены) и терактов. Однако фильм вышел позже в ограниченный прокат, а благодаря повышенному интересу стал хитом цифровых площадок.

Однажды в… Голливуде (2019)

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Квентина Тарантино много раз пытались в чем-то обвинять, но режиссера это волновало мало, ведь он продолжал творить, несмотря ни на что. Вот и девятый фильм стали ругать за то, что у женских персонажей слишком мало реплик (например, у Марго Робби). Но главным скандалом все же стало то, что в ленте есть Брюс Ли, и показан он здесь заносчивым парнем. Дочь легендарного актера обозлилась на Тарантино и высыпала на него гору обвинений, которые постановщик лишь парировал. По ее словам, отец показан был далеко не в самом выгодном свете. И это привело к тому, что картина не вышла в прокат в Китае, потеряв значительную часть прибыли.

Прирожденные убийцы (1994)

Этот фильм о двух влюбленных, которые больше, чем друг друга, любили только убивать, тоже связан с Тарантино. Правда, здесь он ограничился лишь участием в написании сценария. Со временем оказалось, что у героев картины есть подражатели в реальном мире, из-за чего стали отменять сеансы, оправдывая это плохим влиянием на молодежь. Примечательно, что подростки, утроившие бойню в школе Колумбайн, тоже были фанатами Прирожденных убийц.

Покидая Неверленд (2019)

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Та самая документалка от , в которой двое мужчин рассказывают о сексуальных домогательствах со стороны певца Майкла Джексона во времена, когда они были детьми. Споры по поводу их заявлений не угасают до сих пор, хотя истинные фанаты уверены в том, что поп-король был всего лишь чистым ребенком в душе. Но некоторые радиостанции навсегда отказались транслировать песни Джексона, эпизод Симпсонов с участием исполнителя был удален, отказались выпускать вещи, вдохновленные его творчеством, а рэпер Дрейк перестал исполнять песню Don’t Matter to Me, записанную вместе с Майклом.

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