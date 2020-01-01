Кинопремьеры недели: Мир Юрского Периода, Миссия Невыполнима и Мел Гибсон

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Кинопремьеры недели /Flickr

Пришла очередная неделя кинопремьер, и на этот раз на больших экранах кинотеатров Украины можно увидеть не только ленты, что уже выходили, но и новинки. И о главных из них рассказывает редакция сайта Afisha.bigmir.net.

Мир Юрского Периода 2

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Зрелищный блокбастер с Крисом Праттом снова возвращается в прокат. Динозавры, ожившие на отдаленном острове, выходят из-под контроля. А вот секрет их воссоздания утек в руки огромным корпорациям, из-за чего угроза ужаса нависла над всем миром.

Творец

В недалеком будущем один ученый работает над созданием искусственного интеллекта. Он добился успехов, а его разработка почти готова. Он на последнем этапе и это ответственный момент, ведь на кону возвращение в мир живых его покойной жены.

Бамблби

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Спин-офф франшизы Трансформеры, в котором на этот раз рассказывается история девушки, живущей в 80-ых. Ей исполняется 18 лет и на праздник она находит старенький фольксваген жук. Это - трансформер Бамблби, скрывающийся на Земле.

Ураган

В центре сюжета - бывший детектив, который должен обойти дома людей на Пуерто-Рико, чтобы предупредить их об эвакуации. Все дело в том, что приближается буря. Но один человек не хочет выходить из своего жилья. Правда, до тех пор, пока к нему не врываются злоумышленники.

Миссия Невыполнима: Последствия

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Шестая часть культовой шпионской экшен-серии, в которой Итану Ханту придется столкнуться с последствиями своего недавнего провала. Его команда теперь должна действовать максимально быстро, ведь убить хотят и их самих.

Ранее сообщалось о том, что была названа новая дата выхода фэнтези-экшена Охотник на Монстров с Милой Йовович