Названа новая дата выхода фэнтези-экшена Охотник на Монстров с Милой Йовович

Премьеру блокбастера перенесли на 2021 год

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Охотник на Монстров /Flickr

Киностудия Sony Pictures приняла решение перенести релиз фэнтези-экшена Охотник на Монстров, в котором главную роль сыграла Мила Йовович, на 2021-ый год. Об этом сообщает издание Deadline.

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Известно, что причин переноса всего две. Первая - мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти запланировал снова ввести карантин в городе, из-за чего могут закрыться кинотеатры. Вторая - на 4-ое сентября (такой была прошлая дата премьеры) запланирован выход хоррора Тихое Место 2, который может затмить другие фильмы в прокате.

Новой датой выхода фильма Охотник на Монстров назвали 23 апреля 2021 года.

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