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Появились подробности о новой Лиге Справедливости от DC

Их раскрыл режиссер Зак Снайдер
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Лига Справедливости
Лига Справедливости
/Flickr

Выход режиссерской версии блокбастера Лига Справедливости выйдет только в 2021-ом, однако постановщик Зак Снайдер уже начинает подогревать интерес фанатов. Он раскрыл несколько деталей о том, что можно будет увидеть в его картине.

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Сообщается, что в новой Лиге Справедливости будет первая версия дизайна злодея Степпенвульфа, оригинальный саундтрек от Junkie XL, а также сцены с кошмарами Брюса Уэйна, в которых он увидит злого Супермена и Дарксайда. Кроме этого, зрителей ожидает камео Кевина Костнера, который исполнял роль приемного отца Кларка Кента/Супермена. В данный же момент идет работа над созданием спецэффектов для фильма.

Напомним, что режиссерская версия Лиги Справедливости выйдет на стрим-сервисе HBO Max в 2021-ом. Уже 22-го августа этого года зрители смогут увидеть новый трейлер фильма, приуроченный к онлайн-фестивалю DC Fandome.

Ранее сообщалось о том, что Warner могут уволить Эзру Миллера из блокбастера Флэш после скандала

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