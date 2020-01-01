ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома

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Киноновинки, которые можно посмотреть дома /Flickr

Уже вторую неделю в Украине открыты кинотеатры, поэтому есть возможность смотреть кино на большом экране. Вот только новинки все еще выходят редко в прокат, но увидеть некоторые из них можно в Сети - на стрим-сервисах, онлайн-кинотеатрах или других цифровых платформах.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 новых фильмов, которые можно посмотреть онлайн.

Грейхаунд

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Долгожданная военная драма с Томом Хэнксом, события которой разворачиваются в 1942-ом году. Главный герой - морской офицер Эрнст Краузе, который до этого не участвовал в военных сражениях. И он стал новым капитаном эсминца ВВС США Грейхаунд.

Честный кандидат

Комедия о политическом консультанте, который помогает одному отставному полковнику-морпеху баллотироваться в мэры небольшого городка в штате Висконсин. И нужно найти особый подход, ведь большинство его жителей придерживаются правых взглядов.

Бессмертная гвардия

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Фантастический боевик от , в центре сюжета которого - команда наемников, выполняющая смертельные задания по всему миру в течение многих десятков лет. Все дело в том, что они бессмертные. И однажды очень влиятельная корпорация открывает на них охоту, дабы разгадать их тайну.

Кровь машин

На неизвестной планете с крушением приземлилось судно с искусственным интеллектом по имени Мима. Их обнаруживают жительницы здешнего необычного племени, но починить корабль возможности нет, ведь их все еще преследуют военные силы.

Зов Джунглей

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Анимационная лента о пришельце Фнипе, который прибыл на Землю, но потерпел крушение в джунглях. Он познакомился с дикими животными, а после отправился с ними в путешествие, пытаясь вернуться домой. Но сделать это будет очень непросто.

Ранее мы писали о пяти других киноновинках, которые также можно посмотреть в Сети