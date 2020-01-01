ТОП-5 новых фильмов, которые уже можно посмотреть дома
Уже вторую неделю в Украине открыты кинотеатры, поэтому есть возможность смотреть кино на большом экране. Вот только новинки все еще выходят редко в прокат, но увидеть некоторые из них можно в Сети - на стрим-сервисах, онлайн-кинотеатрах или других цифровых платформах.
Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 новых фильмов, которые можно посмотреть онлайн.
- Грейхаунд
Читай также: ТОП-5 сильных военных блокбастеров
Долгожданная военная драма с Томом Хэнксом, события которой разворачиваются в 1942-ом году. Главный герой - морской офицер Эрнст Краузе, который до этого не участвовал в военных сражениях. И он стал новым капитаном эсминца ВВС США Грейхаунд.
- Честный кандидат
Комедия о политическом консультанте, который помогает одному отставному полковнику-морпеху баллотироваться в мэры небольшого городка в штате Висконсин. И нужно найти особый подход, ведь большинство его жителей придерживаются правых взглядов.
- Бессмертная гвардия
Читай также: ТОП-5 кинокомиксов, которые прикуют к экрану
Фантастический боевик от , в центре сюжета которого - команда наемников, выполняющая смертельные задания по всему миру в течение многих десятков лет. Все дело в том, что они бессмертные. И однажды очень влиятельная корпорация открывает на них охоту, дабы разгадать их тайну.
- Кровь машин
На неизвестной планете с крушением приземлилось судно с искусственным интеллектом по имени Мима. Их обнаруживают жительницы здешнего необычного племени, но починить корабль возможности нет, ведь их все еще преследуют военные силы.
- Зов Джунглей
Читай также: ТОП-5 отличных фильмов, которые можно смотреть вдвоем
Анимационная лента о пришельце Фнипе, который прибыл на Землю, но потерпел крушение в джунглях. Он познакомился с дикими животными, а после отправился с ними в путешествие, пытаясь вернуться домой. Но сделать это будет очень непросто.
Ранее мы писали о пяти других киноновинках, которые также можно посмотреть в Сети