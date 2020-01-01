Проект Power: Вышел трейлер фантастического экшена с Джозефом Гордоном-Левиттом

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Проект Power /Flickr

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый полноценный трейлер нового фильма под названием Проект Power. Это - фантастических боевик с Джозефом Гордоном-Левиттом и Джейми Фоксом в главных ролях.

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В центре сюжета - появление некой странной пилюли на улицах Нового Орлеана. Она дает людям суперспособности. Однако это вещество непредсказуемо, ведь никто не знает, какие именно силы получит, а также далеко не все после нее выживают. Вдобавок, все это приводит к увеличению уровня преступности.

Боевик Проект Power выйдет на Netflix 14 августа.

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