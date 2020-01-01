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ТОП-5 фильмов, в которых актеры изменились до неузнаваемости

Ленты, в которых сложно узнать любимых актеров
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Фильмы, в которых актеры заметно изменились
Фильмы, в которых актеры заметно изменились
/Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти отличных фильмов с интересным сюжетом. Но главной их изюминкой остаются актеры, которые настолько перевоплотились на экране в своих героев, что порою их сложно узнать.

  1. Далласский клуб покупателей (2013)

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Отличная картина, в котором Мэттью Макконахи сыграл реального техасского электрика, заразившегося СПИДом в 1985-ом. Для этой роли он похудел на 22 кг, а Джаред Лето, перевоплотившийся в его протеже-трансгендера - на 13 кг. Оба они прочувствовали своих героев и выдали блестящую игру, получив за свои старания по Оскару на каждого.

  1. Темные времена (2017)

Британец Гари Олдман не один десяток лет шел к заветной статуэтке от Американской киноакадемии, демонстрируя и развивая свои таланты. Но апогеем его игры многие считают именно роль Уинстона Черчилля в байопике Темные Времена, показывающем первые шаги политика на посту премьер-министра Великобритании во время Второй Мировой. Там, благодаря работе гримеров и мастерству самого Олдмана, зритель видит не актера, а ожившую историческую фигуру.

  1. Черная месса (2015)

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На счету Деппа множество причудливых, необычных и странноватых персонажей. Не обходится, конечно, и без максимально серьезных образов, одним из которых стала роль бостонского гангстера Уайти Балджера. Бенедикт Камбербэтч, сыгравший в ленте его брата, шутя признавался, что, придя на съемочную площадку, так и не встретил там Джонни Деппа.

  1. Монстр (2003)

Потрясающий триллер, основанный на реальных событиях, рассказывает о проститутке Эйлин Уорнос, убивавшей своих клиентов. Она стала первой серийной убийцей-женщиной в истории, а в фильме ее сыграла Шарлиз Терон. После множества звездных ролей зрители не могли узнать ее на экране за кардинально изменившейся внешностью, нетипичной для актрисы гримасой и безумием в глазах. Именно за эту работу Терон и была удостоена Оскара.

  1. Власть (2018)

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Кристиану Бэйлу множество раз приходилось изнурять себя ради кино, то сильно сбрасывая вес, то заметно его набирая. Это - биографическая картина о вице-президенте Дике Чейни, который во многом повлиял на американскую политику. Бэйл набрал 20 кг, сбрил волосы на голове и высветлил брови, став почти один в один похожим на своего героя. Примечательно, что уже спустя год вышел Форд против Феррарри, для роли в котором Кристиан похудел более, чем на 30 кг.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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Изменились ради роли изменили внешность Джонни Депп Кристиан Бэйл Гари Олдман Мэттью Макконахи Джаред Лето Шарлиз Терон Все теги
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