ТОП-5 классных шпионских боевиков

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Боевики о шпионах /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти отличных боевиков про шпионов, секретные организации и агентов разного рода спецслужб. В них есть то, чего иногда хочется от фильмов на вечер - острый сюжет, красивая картинка, экшен и любимые актеры.

Шпионский мост (2015)

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Картина Стивена Спилберга, основанная на реальных событиях, когда американский адвокат Джеймс Донован должен был защищать человека, обвиненного в шпионаже в разгар Холодной Войны. Но сложнее оказалось то, что ему пришлось проводить обмен пленными.

Джейсон Борн (2016)

Боевик о культовом секретном суперагенте Джейсоне Борне, который давно уже отошел от дел. Но его все еще мучают обрывки воспоминаний о дне, когда он был завербован. И это может помочь ему пролить свет на свое прошлое и выйти из тени.

007: Спектр (2015)

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В центре сюжета - агент 007 Джеймс Бонд, получивший послание от неизвестного источника об организации под названием СПЕКТР, которая затевает масштабную катастрофу. И он выходит на их след в то время, как М пытается спасти их службу от ликвидации.

Kingsman: Золотое кольцо (2017)

Когда штаб-квартира Kingsman оказалась уничтожена, британские агенты узнали, что существует американское подразделение под названием Statesman. Именно с ними они должны объединиться для того, чтобы сразить могущественного и жестокого врага.

Шпион, выйди вон! (2016)

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В британской разведке многие знают о кроте, но не решаются о нем открыто говорить, зная, чем это может обернуться. Один из агентов, находящихся в отставке, получил информацию о русском шпионе, начав расследование, о котором никто не должен догадаться.

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