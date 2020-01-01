ТОП-5 отличных сериалов от Sky, которые вы могли пропустить

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Сериалы от Sky /Flickr

Сериалы давно уже стали неотъемлемой частью жизни многих людей или хотя бы просто помогают скрашивать свободные вечера. Редакция сайта Afisha.bigmir.net уже писала о многих каналах и стрим-платформах, которые выпускают отличный и достойный внимания сериальный контент. И на этот раз пришла очередь британского канала Sky.

Без гроша (2019 - наше время)

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Комедия о двух друзьях, Дилане и Винни, которые неразлучны еще с малых лет. Но девушка одного из них хочет лучшей жизни, поэтому и собирается переехать в другое место. Теперь парням придется принять важнейшее решение, с которого и начинается эта история.

Перевал (2018 - наше время)

На границе Австралии и Германии полиция обнаружила труп мужчины, который, как выяснилось, приволокли на это место мертвым. В его руках были поддельные документы и конский хвост. За расследование этого дела берутся двое детективов, которые оказываются втянуты в загадочную игру, затеянную безумным маньяком.

Банды Лондона (2020)

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Новая криминальная драма о Лондоне, охваченном войной после того, как главу одной из бандитских группировок застрелили. Пустое место в городе нарушает хрупкий баланс, а в это время сын покойного собирается мстить.

Открытие ведьм (2018 - наше время)

Диана Бишоп - историк, которая однажды наткнулась на некий магический манускрипт, после чего ее жизнь начала превращаться в кошмар. И в это же время она повстречала обаятельного генетика Мэттью. И примечателен тот факт, что Диана - потомственная ведьма, а он - вампир.

Фортитьюд (2015 - 2018)

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В обычном сонном городке на краю Арктики внезапно происходит убийство. В это живописное местечко прибывает детектив Мортон, чтобы расследовать преступление, которое, как оказалось, далеко не первое, нарушившее спокойную жизнь людей.

Ранее мы писали о пяти сериалах-антологиях, которые стоит посмотреть на карантине