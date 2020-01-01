Что смотреть: ТОП-8 самых ожидаемых сериалов апреля

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Сериалы апреля /Flickr

Пока по всему миру закрываются кинотеатры, а премьеры фильмов переносят на более поздние сроки, особой популярностью пользуется именно сериальный контент. Многосерийные проекты продолжают выходить на разных каналах и стриминговых платформах, и этот апрель тоже наполнен новинками и продолжениями полюбившихся шоу.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-8 самых ожидаемых сериалов апреля.

Рассказы из петли (1 сезон) (3 апреля)

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Восьмисерийный фантастический проект от Amazon, который рассказывает о городе, рядом с которым находится некая машина под названием Петля. Она может разгадывать тайны вселенной, поэтому жители по соседству получили доступ к действительно удивительным вещам.

Домой засветло (1 сезон) (3 апреля)

Новинка от Apple об очень юной журналистке, которая приехала в город, где живет ее отец, и узнала, что все его жители скрывают правду о некоем преступлении, которое она намерена раскрыть. И здесь немаловажным является и тот факт, что сериал основан на реальных событиях.

Харли Квинн (2 сезон) (4 апреля)

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Нашумевший мультсериал о злодейке Харли Квинн был воспринят зрителями намного лучше, чем ее сольный фильм Хищные Птицы. Поэтому DC продлили историю на второй сезон, где обаятельная Харли вместе со своей командой будет разбираться с врагами. И продолжение обещает еще более динамичным и насыщенным.

Беги (1 сезон) (13 апреля)

Руби и Билли встречались еще в колледже, но потом расстались, пообещав, что когда-нибудь смогут написать друг другу слово беги, если им вдруг понадобится помощь. Так и произошло спустя семнадцать лет. Только они в течение суток не могут задавать личные вопросы, поэтому, бросив все свои дела, проводят легко время вместе. Но обоим не дает покоя вопрос - почему же они одновременно написали кодовое слово?

Убивая Еву (3 сезон) (13 апреля)

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Продолжение истории об отношениях наемной убийцы и бывшей сотрудницы спецслужб. Известно лишь то, что Еве удалось выжить после схватки с Вилланель, однако другие подробности о сюжете третьего сезона пока что не раскрыты.

Миссис Америка (1 сезон) (15 апреля)

Этот проект расскажет о феминистичном движении 1970-ых, а также о консервативной активистке Филлис Шлэфли. Она была против поправки за равные права для женщин. И главной изюминкой сериала стала Кейт Бланшетт, исполнившая главную роль.

Чем мы заняты в тени (2 сезон) (15 апреля)

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Второй сезон сериала, наполненного отменным черным юмором, в котором речь идет о трех вампирах, живущих в Нью-Йорке. Новые эпизоды подробнее расскажут об их слуге Гильермо, а также о многих окружающих их персонажах.

Защищая Джейкоба (1 сезон) (24 апреля)

Детективный триллер, который является одним из самых ожидаемых проектов этой весны. В центре сюжета - школьник по имени Джейкоб, которого обвиняют в жестоком убийстве своего одноклассника. Его отец, помощник окружного прокурора, расследующий это дело, должен выбрать, что важнее - дела семейные или слово закона.

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